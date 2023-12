Nos vamos acercando al KDE 6 Mega-Lanzamiento. La versión estable llegará en febrero, pero ya se puede probar en KDE neon en su ISO Unstable. Puede ser interesante para desarrolladores o super-early adopters, ya que es posible echarle un vistazo a todo lo que veremos dentro de varios meses. Por ejemplo, la nueva Vista General de Plasma 6, mucho más vistosa y con más sentido, y pronto sabremos siempre dónde está en nuestro puntero.

KDE dice que la función que preparan ha tomado la idea prestada de macOS, el sistema operativo de escritorio de Apple. Desde hace mucho, tanto que yo lo tengo en mi viejo iMac y no actualiza el sistema operativo creo que desde 2015 (aún no era «macOS», sino «Mac OS X»), al mover rápido el ratón o el panel táctil podemos ver que el puntero se hace mucho más grande, y eso es lo que llegará a Plasma 6. Buscando información por la red, me he encontrado con un artículo de OMG! Ubuntu! que nos habla de Jiggle, una extensión para GNOME que hace lo mismo y sus desarrolladores también dicen que está basada en la idea de Apple.

Puntero siempre controlado en Plasma 6

Para entender para qué existe esta función, creo que es necesario pensar en grande. Cuando estamos trabajando en un portátil de más o menos 15″, perder el puntero no es fácil, pero sí posible. Cuando trabajamos en pantallas grandes y con varios monitores, ahí es donde podemos perder de vista el puntero, y es entonces donde cobra más sentido todo esto. Lo único que hay que hacer es mover rápidamente el ratón o con un dedo en el panel táctil y el cursor se hará grande durante el tiempo en el que estemos realizando ese gesto.

Aunque todo lo explicado es de macOS, o mejor dicho, Mac OS X. Fue introducido en El Capitan, y la única información que tenemos sobre qué hará KDE exactamente es esta petición de implementación en la página de bugs del proyecto y que, por lo menos de momento, estará desactivada por defecto. Lo cierto es que a mí no me vendrá mal. Alguna vez pierdo el cursor aquí en WordPress, ya que al ser un editor de textos, el cursor pasa a ser esa especie de I en vez de la flecha.

Plasma 6 llegará junto al resto del KDE 6 Mega-Lanzamiento en febrero.