Con el pasado de este escritorio en nuestros recuerdos, uno no sabe si alegrarse o salir corriendo asustado. Personalmente no recuerdo si el «campo de minas» que me hizo huir del escritorio de KDE hace años era la v5 de Plasma o la anterior (creo que la anterior), pero lo cierto es que ahora mismo la experiencia es buena. En unos días llegará la próxima versión de Plasma, y ya para el verano que viene lanzarán Plasma 5.27, lo que, en teoría, será la última de la serie 5.

La siguiente ya será Plasma 6.0, y es ese punto-cero, junto a otras versiones tempranas, lo que da un poco de miedo. Durante la Akademy 2023, que ha tenido lugar en Barcelona, se habló mucho de Qt 6 y KDE Frameworks 6, y lo único que falta por subir al seis sería el escritorio, Plasma. Actualmente, Frameworks está en 5.99 (justo ayer se lanzó), y la siguiente versión será 5.100. Todo invita al lanzamiento de Plasma 6.0, pero vendría en el verano de 2023, o más tarde si deciden que no está lo suficientemente maduro.

Plasma 5.27 llegará a principios de 2023

En la actualidad, KDE está trabajando para hacer que KWin funcione bien en Qt 6, y todos esperamos que lo consigan y no se precipiten en un lanzamiento tan importante como será el de Plasma 6.0. Los seises de Plasma y Frameworks se ponen porque están construidos sobre el de Qt, y ese es el trabajo más delicado.

En las últimas versiones de Plasma y Frameworks, KDE se ha centrado en mejorar muchas cosas, y entre ellas hemos tenido el soporte para Wayland. En Plasma 5.25.5, el compositor trabaja bastante bien en el software de KDE, no llegando a la perfección, pero sí se puede usar. Es casi seguro que en Plasma 6.0 se siga esta tendencia, aunque no se descarta que aparezcan fallos feos.

Sobre si merecerá la pena subir o no, sólo el tiempo lo dirá. Los que lo recibirán sí o sí por su filosofía serán los usuarios de Arch Linux, pero otras distribuciones, aunque estén basadas en el mismo Arch, podrían retrasar su llegada para asegurarse de que no llega con problemas serios. Es algo que Manjaro ya hizo con Plasma 5.25 o GNOME 40 (más con GNOME 40), por lo que seguramente lo harán con Plasma 6.0. Y, aunque la impaciencia empuja, se agradece.

También podemos ser optimistas y pensar que tendremos software más avanzado y que todo irá bien, pero el pasado nos hace ser escépticos. Crucemos los dedos.