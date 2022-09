Wayland en KDE: ¿a la tercera va la vencida?

Cuando uso Ubuntu, que ya hace tiempo que usa Wayland en equipos sin NVIDIA, lo cierto es que no recuerdo notar nada malo. Sí, es cierto que SimpleScreenRecorder no funciona, y es el que mejores resultados y calidad me da, pero, por lo demás, funciona. También es cierto que no le doy mucha caña y no lo llevo al extremo, pero va bien. En KDE, mi escritorio habitual, no ha ido tan bien, pero ya está disponible Plasma 5.25 con sus 5 correcciones puntuales.

KDE ha introducido gestos del panel táctil que, por sí solos, ya nos hacen echar de menos Wayland si estamos en X11. Así que, desde hace tiempo, intento darle una oportunidad a dicho compositor con cada nueva versión de Plasma. Mi segundo y último intento fue hace justo dos meses, y era inutilizable. Por ejemplo, no podía arrastrar imágenes a GIMP desde el escritorio, por lo que crear una composición para publicarla aquí me obligaba a ir a archivo, añadir como capa… no pudo ser.

Wayland ha mejorado mucho con Plasma 5.25 y Frameworks 5.97

En capítulos anteriores, lo de GIMP fue lo más terrorífico. Hay cosas como lo de los iconos que acompañan al puntero con las que se puede vivir, pero no se puede trabajar si algo que damos por sentado no funciona y nos hace perder eficiencia. Estos dos problemas han desaparecido: GIMP permite arrastrar imágenes desde el escritorio y el puntero está (casi) normal. Toco madera.

Relacionado o similar al problema de GIMP, he notado algo también en WordPress: cuando movía el puntero sobre la ventana, me aparecía como si estuviera arrastrando una imagen para añadirla a la biblioteca de medios, un fallo que no sé si era de Vivaldi, Chromium o qué, pero ya no me ha vuelto a pasar. En Firefox no he visto nada raro. Curioso. La ventana que aparecía independiente del navegador para añadir las imágenes tampoco aparece. En este sentido, todo normal.

Hasta el momento, lo peor que he notado es que, en el panel inferior y sólo a veces, el puntero pasa a ser la mano que agarra y que algunas apps muestran el icono de Wayland y no el suyo propio. Poco se pierde para lo mucho que se gana.

La paciencia, la madre de la ciencia

Ya dije que habría que tener paciencia, que las cosas irían mejorando, y de momento se está cumpliendo. Por lo menos en mi caso, hay veces, como eso tan extraño que ha pasado en WordPress, en las que pienso «si esto sigue así, vuelvo a X11», pero llevo días usando Wayland por defecto y ya parece que se pueda trabajar con él. Lo único que me molesta ahora mismo es que GIMP saca un icono extra al lanzarlo, pero KDE ya ha dicho que es un bug que tienen corregido para versiones futuras.

Si no me encuentro con nada grosero, yo ya me quedo en Wayland y usando los gestos del panel táctil. De momento parece que el partido va X11 2 – 1 Wayland, y si sigue siendo estable se consumará la remontada.