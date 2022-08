Tal y como se esperaba, y, para el que no lo sepa, KDE lanza las nuevas versiones de Plasma siguiendo una serie de Fibonacci (1, 1, 2, 3 y 5 semanas después de la versión punto cero), el proyecto hizo oficial oficia el martes el lanzamiento de Plasma 5.25.4. Es la cuarta actualización de mantenimiento de esta serie, y, según parte de la comunidad y los responsables de algunas distribuciones, falta le hace, ya que 5.25 parece haber salido un poco «buggy».

Nate Graham, pieza clave en todo lo relacionado a KDE, ha ido adelantando durante los fines de semana muchos cambios que llegarían junto a Plasma 5.25.4, y no son pocos si tenemos en cuenta el punto en el que estamos. Esto le daría la razón a lo que está haciendo, por ejemplo, Manjaro, quien está retrasando la llegada de Plasma 5.25 a su rama Stable, pero también hay usuarios, entre los que me incluyo, que hemos probado la ya-no-tan-nueva versión y no hemos experimentado fallos tan groseros como para tener que esperar tanto.

Algunas novedades de Plasma 5.25.4

Bastantes widgets de Plasma han ganado características de accesibilidad mejoradas, después de usarlos con un lector de pantalla.

En la sesión de Plasma Wayland: El cursor ya no se vuelve invisible a veces cuando se utilizan ciertos controladores gráficos heredados muy rotos. Se ha corregido una forma en la que KWin podía bloquearse cuando se pulsaban botones físicos en una tableta de dibujo conectada. La animación de retroalimentación de lanzamiento del cursor que se reproduce al lanzar una aplicación XWayland ahora deja de reproducirse una vez que la aplicación se ha lanzado. El cambio de escritorios virtuales con un gesto de deslizamiento del panel táctil ya no puede provocar a veces el bloqueo de aplicaciones y juegos de WINE o Steam Proton.

La hoja «Añadir Regla» en la página de Firewall de Preferencias del Sistema es ahora completamente legible y se ve mejor.

Se puede volver a navegar entre las ventanas y los escritorios utilizando el teclado en el efecto Rejilla del escritorio.

En la sesión de Plasma X11, la función «Window shade» vuelve a funcionar.

Se ha corregido la forma final en que los títulos de los menús podían cortarse cuando un título de menú largo se emparejaba con elementos de menú cortos.

En la página de Colores de Preferencias del Sistema, las vistas previas de la combinación de colores son ahora 100% precisas y reflejan realmente sus colores.

Los ratones conectados en caliente ya no pierden su configuración cuando el sistema se despierta o se desacopla.

Se ha corregido una regresión reciente en el soporte de Actividades que causaba problemas extraños al cambiar entre Actividades.

Discover ya no etiqueta erróneamente varias aplicaciones y complementos como si tuvieran licencias propietarias cuando no es así.

Arrastrar una ventana sobre otras ventanas en Visión General o Ventanas Presentes ya no activa sus efectos de resaltado y ya no hace que la ventana arrastrada aparezca extrañamente debajo de ellas.

Ahora se pueden arrastrar las aplicaciones de los resultados de la búsqueda de Kickoff a un área vacía del Administrador de Tareas para fijarlas allí.

Se ha corregido un caso en el que Discover podía bloquearse al salir después de realizar con éxito las actualizaciones.

Cuando se cierra la ventana principal de Discover mientras está en medio de la instalación de actualizaciones, la notificación que aparece en su lugar muestra ahora un recuento preciso de los elementos que quedan por actualizar.

Plasma 5.25.4 se anunció el día 2, lo que significa que ya está disponible su código. Los nuevos paquetes ya están en el repositorio Backports de KDE (para distribuciones basadas en Debian/Ubuntu), y lo mismo es válido para KDE neon, el sistema que más controlan por no estar bajo el paraguas de Canonical. En cuanto a cuándo llegará a otras distribuciones, dependerá de su filosofía. El mencionado Manjaro aún podría esperar hasta la quinta actualización de punto, pero su «padre» no esperará tanto y ya debería estar disponible..