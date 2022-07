«Aparente». Sin razón aparente. Plasma 5.25 llegó a mediados de junio, y cualquiera que esté en una distribución con modelo de desarrollo Rolling Release espera tener lo último muy pronto. Pero Manjaro tiene otra filosofía. Aunque a algunos no les gusta escucharlo, hay gente que dice que es una distribución «semi-Rolling Release», es decir, Rolling Release, pero no mucho. Lo cierto es que la rama 100% Rolling Release es la Unstable, mientras que la Testing prepara las cosas para la Stable.

El mejor ejemplo de esto lo tuvimos cuando llegaron GNOME 40 y GTK4. Canonical no incluyó GNOME 40 cuando le tocaba, y lo hizo para mejorar la estabilidad y fiabilidad. Manjaro hizo un poco lo mismo: se mantuvo semanas (o meses) en GNOME 3.38, y no subió a la v40 hasta que estuvieron seguros de que todo iba decentemente. Plasma 5.25 no es un salto tan grande como el de GNOME 40, por lo que sorprende un poco que aún no haya llegado ni siquiera a la rama Testing.

Manjaro 22 dará el salto a Plasma 5.25

En el foro de Manjaro no todos están contentos. Tal y como podemos leer en este hilo, se pregunta con un emoji de enfado: «¿Aún sin actualizaciones de KDE 5.25?«. La respuesta de los desarrolladores no calma los ánimos: primero se dice que mañana 11 de julio llegará Plasma 5.24.6 a la edición KDE, mientras que 5.25.3 llegará a la rama Unstable.

Hay usuarios que se han pasado a la rama Unstable para poder usar la última versión de Plasma, y es lo que se recomienda, ya que, según el proyecto, Manjaro se quedará meses en 5.24:

También dentro del equipo de lanzamiento y los mantenedores de la ISO de KDE discutimos esto cuando la 5.25 esté lista para nosotros. Será parte de la versión 22.0 de Manjaro, que puede salir en varios meses. Hasta entonces, mantendremos la 5.24, ya que la enviamos con la versión Ruah. Aquellos que realmente quieren lo último y lo mejor siempre pueden cambiar a Unstable o incluso involucrarse en el desarrollo de Manjaro.

La explicación anterior no ayuda a que los más ansiosos queden tranquilos. No dicen que Plasma 5.25 sea inestable ni nada parecido; se limitan a decir que 5.25 será parte de la v22.0 de Manjaro, como si la estuvieran reteniendo para usarlo de titular llegado el momento. Con ese motivo, hay usuarios que dicen que se están durmiendo, que en «varios meses» ya estará disponible Plasma 5.26… y también hay gente que asegura que Plasma 5.25 no está todo lo bien que debería.

Así pues, para los que prefieran la rama estable y evitar sorpresas, paciencia. No se sabe si es por el titular o porque hay problemas, pero el equipo de desarrolladores de la edición KDE de Manjaro ha decidido retrasar las cosas. Para el que quiera lo último antes, recomiendan la versión Unstable.