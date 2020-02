Corea del sur abandona Windows y se pasa a Linux

Esta noticia parece antigua, pero no lo es. O no en su totalidad. Hace meses, Corea del Sur avanzó sus planes de abandonar Windows. Más tarde, otros países, como Rusia y China, estuvieron de acuerdo y prometieron hacer lo mismo. En los tres casos, el destino elegido sería Linux y el momento de iniciar el viaje parece que ya ha llegado, por lo menos en el caso de los coreanos. Y motivos no les faltan.

Para empezar, Windows 7, sistema que usaban muchos equipos de Corea del Sur, dejó de recibir soporte al pasado 14 de enero. Los coreanos quieren evitar tener que actualizar a Windows 10, lo que les ahorraría mucho dinero en licencias, y depender menos de una compañía americana como es Microsoft. Cierto es que esta información es la versión oficial y que podría haber otros motivos que no nos cuentan, aunque podemos imaginárnoslos.

Corea del Sur completará su paso a Linux en 2026

Por lo que parece, Corea del Sur quiere que su migración completa a Linux tenga lugar en 2026, año en el que Linux debería mover todos los equipos del país que se usen para acceder a Internet. Si en ese momento sigue habiendo algún dispositivo que use Windows, deberá hacerlo aislado, sin conectarse a internet y en redes locales.

El sistema operativo que van a empezar a usar es TMaxOS, una distribución surcoreana desarrollada por la compañía TmaxSoft. Esto hará que el gobierno tenga más control, ya que la base de su software estará desarrollada en el mismo país. Por otra parte, gran parte del software disponible en Linux es de código abierto, por lo que ellos pueden coger el código y modificarlo para usarlo como más les convenga.

Por parte de Microsoft, perder clientes siempre serán malas noticias, pero era algo que podían esperar al abandonar el soporte de un sistema operativo como Windows 7. En cualquier caso, Satya Nadella y los suyos están hablando con el gobierno de Corea del Sur, por lo que el paso de Windows 7 a Linux podría aplazarse o incluso congelarse. Veremos cómo acaba todo.