Cualquier día de estos publicaremos un artículo en el que la noticia será que no ha habido nada nuevo en el mundo de la inteligencia artificial, pero ese día no va a ser hoy. Sin ir más lejos, este lunes hablábamos de Alice, un chatbot en forma de widget que aparece en al versión rusa de Yandex. Ahora, Opera ha hecho algo parecido, pero en este caso nos ha presentado a Aria.

Pero, ¿qué es Aria en realidad? Un poco como LuzIA: en realidad es ChatGPT, y la principal diferencia es que está integrada en el navegador y no es necesario registro para poder usarla. Como LuzIA. Y como la IA de equipo de desarrolladores españoles, y también como el ChatGPT original, nos la venden como la solución a todos nuestros problemas, sólo apareciendo en la letra pequeña que no es todo lo fiable que podríamos esperar.

Aria ya está disponible en la versión para desarrolladores de Opera One

Parece claro que Opera Software quiere aprovechar el río revuelto en el que estamos ahora mismo. Aunque siempre han tenido sus usuarios fieles, que su ex-CEO tomara su propio camino y creara Vivaldi les ha hecho perder, como mínimo, protagonismo. El navegador de la V añade versión tras versión funciones interesantes, como los espacios de trabajo, y se lleva muchas portadas. Pero en Opera Software saben que estamos en un momento que puede cambiarlo todo, y si juegan bien sus cartas podrían ganar muchos usuarios. Hay gente que pide que se añada ChatGPT por defecto a los navegadores, y eso es justamente lo que ha hecho Opera con Aria.

Ahora bien: ¿es una función tan importante, algo que pueda decirse que cambia las reglas del juego? Personalmente, opino que no. Yo ya tengo a ChatGPT en mi panel, y también a LuzIA, y tanto éstas como Aria ofrecen resultados similares. De hecho, la última versión estable de Opera tiene ChatGPT añadido por defecto, y yo no veo gran diferencia con respecto a la nueva Aria, más allá de que no es necesario registrarse y el cambio de nombre.

El que quiera probarla, en teoría puede hacerlo usando la última versión para desarrolladores de Opera One. Más información.