Nadie quiere quedarse atrás en esto. Ahora mismo, los rumores dicen que Apple está, probablemente, apostando a un caballo perdedor, que es la Realidad Virtual o Realidad Mixta, pero el resto, con OpenAI a la cabeza, están presentando algo relacionado a la inteligencia artificial. Ayer publicábamos un artículo sobre LuzIA, que es ChatGPT desde WhatsApp, y en la píldora diaria de IA de hoy tenemos que hablar de Alice, o YandexGPT 2.0, la alternativa rusa a ChatGPT.

Yandex está disponible en muy pocos idiomas, pero hay una versión en inglés para los que no sabemos nada de ruso. Desde la semana pasada, si se entra a la página oficial, terminada en .ru, podemos ver que ha aparecido una especie de Widget desde el que podemos mantener conversaciones. Bueno, esa es la teoría, porque cuando le he preguntado algo en español me ha dicho que le hable en ruso, que de momento no sabe otro idioma. Vaya, que en este sentido está igual que Bard.

Alice es la nueva generación de YandexGPT

Alice es la nueva generación de YandexGPT (YaLM 2.0). Se supone que cualquiera puede usarla para hacer tareas desde un navegador de escritorio o móvil, y entre sus habilidades tendríamos que le podemos pedir un menú para la cena, preparar un plan de negocios o hacer resúmenes de una reunión. Sí, un poco lo mismo que lo que hace ChatGPT, del que también ha copiado otros vicios.

En su día le pregunté a ChatGPT quién había ganado la última copa del mundo, y me habló de la de 2018. Cuando le corregí, me dijo que sí, que pedía disculpas porque quien ganó la última copa fue Argentina, convirtiéndose en el tercer nosequé en ganar la copa. Le volví a corregir, y es que en teoría su información no pasa de 2021, para decirle que ese «3» que le sonaba eran las veces que había ganado argentina la copa. Vamos, que estaba más perdido que un pulpo en un garaje. Alice no anda mejor: en ruso (gracias, DeepL) me ha respondido que ganó Francia 3-2 frente a Argentina… Creo que no fue así.

La red neuronal de YandexGPT se introdujo en Alice el pasado 17 de mayo. En menos de 24 horas lo aprovecharon más de un millón de personas, y Alice aprendió a escribir textos y ofrecer ideas «casi tan bien como una persona que entiende del tema», o eso es lo que he leído. Poco más puedo decir si no entiendo ruso.

Pero una cosa está clara: todos estamos viendo la próxima gran «cosa» es la inteligencia artificial. Bueno, todos menos Apple. En cuanto a Alice o YandexGPT 2, queda por ver si aprende al menos inglés y lo ofrecen también en yandex.com para poder hacer un buen análisis de esta propuesta.