Vamos a ser lo menos malpensados posibles, porque con un navegador se puede hacer mucho, bueno y menos bueno. Navegadores Opera hay varios, como el normal, el mini o el Opera GX que se dice que está diseñado pensando en el gaming, y durante la última semana se ha actualizado el último con una nueva función que destaca sobre el resto: un botón de pánico o panic button para los que lo prefieran en su idioma nativo.

Cuando leí por primera vez eso de un botón de pánico en un navegador, lo primero que me vino a la cabeza fue algo para pedir ayuda en caso de que, no sé, intentaran cometer un ciber-delito contra nosotros, pero no. El miedo que podemos sentir al usar un navegador web, o por lo menos de lo que podemos protegernos con esta novedad de Opera GX, es de que vean qué estamos haciendo o qué páginas estamos visitando.

Opera GX cambia a una vista inocente con F12

Como hemos prometido, vamos a pensar menos mal y fijarnos en la naturaleza tanto del navegador como del botón de pánico. Es un navegador diseñado para jugar, y no siempre está bien visto que juguemos en un ordenador. Somos más libres en nuestras casas, pero no está bien que pasemos tiempo de nuestra jornada laboral en Amazon Luna, por poner un ejemplo. La escena completa sería la siguiente: estamos echando una partida a un juego como el Devil May Cry 5, con el volumen bajito para no llamar la atención, estamos en el trabajo, de repente entra nuestro jefe por la puerta y… ¡UPS! Problemón… o no. Pulsamos F12 y el navegador nos llevará a una inocente página, o al menos más inocente que aquella que no queríamos que nadie supiera que estábamos visitando.

F12 sirve tanto para entrar como para salir de este modo pánico, pero… a mí no me termina de convencer y os explico por qué: al presionar lo que por defecto es la 12º tecla de función, veremos como el navegador hace como si se cerrara (más bien cierra/guarda esa sesión) y se vuelve a abrir con algo inocuo, nada «raro», algo inocente. El problema que yo le veo a esto es que unas veces te abre la Wikipedia, otras YouTube, otras Google Docs, otras X, y ahí está lo malo: si estamos en el trabajo, ¿se nos permite estar en X o YouTube? Por el momento no hay manera de configurar qué abrimos, y eso hay que saberlo.

Botón de pánico en otros navegadores

Lo cierto es que no hay algo parecido en otros navegadores, o no por defecto. Sí podemos buscar en las tiendas de extensiones «panic button» o algo así para dar con soluciones como esta para Firefox. De hecho, esta extensión hace lo mismo, cerrar todo lo que teníamos y abrir otra ventana, pero lo que veremos sí podremos configurarlo.

Para los usuarios de Vivaldi, sus opciones nos ofrecen otra posibilidad. Recientemente han lanzado la v6.5 y una de sus novedades estrella es la posibilidad de crear reglas para los espacios de trabajo. Además del modo descanso ( Ctrl + . ), que lo para todo, podemos hacer lo siguiente:

Vamos a Ajustes/Comandos rápidos. Creamos una cadena de comando nueva. Tendrá sólo dos acciones. Cambiar a espacio de trabajo 1. Puede ser otro número. Hibernar espacios de trabajo inactivos. En Ajustes/Teclado/Cadenas, ponemos un atajo de teclado para este modo pánico que acabamos de crear. Por ejemplo, Ctrl + Alt + P . Da igual el atajo, pero no debe coincidir con otro (F12 abre las herramientas del desarrollador).

Y eso sería todo, más o menos. El espacio de trabajo elegido en el paso 2 tiene que ser el que tenga lo que queremos que otros vean. Por ejemplo, si yo escribiera en una oficina y vinieran a mi despacho los jefes de Actualidad Blog, podría tener WordPress abierto con una noticia sobre la Steam Deck a la derecha. Si estoy haciendo cosas malas, al presionar el atajo pasaría al espacio de trabajo «inocente» y todo lo demás hibernaría.

Claro está que si conocen Vivaldi pueden ir al apartado correspondiente y descubrir el pastel, pero lo mismo es válido con el F12 de Opera GX.

Es una novedad que creo que no pasa de curiosidad, pero no está de más por lo que pueda pasar. ¿O no?