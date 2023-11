Amazon Luna ha aterrizado en España. En muchos comentarios etiquetan el servicio como «el Stadia de Amazon», y lo que ofrece es eso mismo: juegos disponibles desde el navegador y sin tener que descargar nada para hacerlos funcionar. Aunque si estamos en Linux, para no variar, sí vamos a tener ciertos problemas, aunque sólo sean en forma de aviso de que nuestro navegador no es compatible con el servicio en parte o en su totalidad.

Hay varias opciones de suscripción a Amazon Luna. El plan más básico es el que recibe el nombre como tal, viene incluido en la suscripción de Amazon Prime y lo que ofrece es algo así como el PSN+ al que yo estuve suscrito un par de años cuando me compré la PS3: una lista de juegos que va cambiando cada cierto tiempo. La diferencia con respecto al servicio de Sony que yo probé es que éste te permitía quedarte con los juegos mientras pagabas, y de Amazon Luna desaparecerán en algún momento.

Amazon Luna+ es en donde encontraremos todo el catálogo

Es en Amazon Luna+ en donde encontraremos todo el catálogo que ofrece Amazon. Ahora mismo hay disponibles títulos como Alien: Isolation, con el que hace unas semanas pasé momentos divertidos, o Devil May Cry 5. El catálogo son unos 100 juegos en total. Otras opciones a sumar son las suscripciones a Ubisoft+ (+17.99€) y Jackbox Games (+4.99€), con lo que ya tendríamos un catálogo «aseao», pero por un precio alto para los que no se consideren gamers.

Justamente estos jugones prefieren las cosas de otra manera, en su PC supervitaminado y personalizado. Creo que juntar a los gamers más exigentes y a un servicio de juegos en streaming va a ser un poco difícil, pero es lo que hay. Y lo que hay en cuanto a funcionamiento está bien, todo sea dicho. Se supone que funciona en FullHD a 60FPS, y en mi tele con mi portátil discreto no se ve muy mal. Cierto es que en el juego Ride 4 he visto cómo pasaba a verse menos claro en algún momento, pero no he notado lag; en qube sí, pero muy poco.

Controlador opcional

No está de más comentar que hay un mando oficial. Se llama Luna, y en el momento de escribir este artículo está con un descuento del 43% por el Black Friday. Se puede conseguir en este enlace, suelto o con una pinza para sostener el móvil encima. El precio fuera de promoción es de 70€.

Navegadores compatibles

Amazon Luna está disponible para macOS, Windows, Chromebook, Edge, en dispositivos Fire, iPhone y iPad, Android y televisores Samsung y LG modernos. Quería probarlo en mi LG para ver qué tal rodaba, pero la compatibilidad es de 2021 en adelante (2023 para el mejor soporte).

Probablemente se eche en falta ver en la lista anterior a Linux y Firefox, aunque Chrome OS es Linux. Yo puedo decir que sí es compatible, tanto con Linux como con el navegador de Mozilla. Lo que pasa es que en Firefox veremos por defecto un aviso como este:

¿Es incompatible? No, no lo es. Lamentablemente siempre hay restricciones o falta de consideración para algunos usuarios o el software que prefieren. El problema no es el navegador, sino su «agente de usuario», esa línea de información que envían los navegadores a las páginas web e informan desde dónde las visitamos. La solución es sencilla, y pasa por instalar una extensión como la de este enlace y cambiar el User Agent por Chrome bajo Windows. Es curioso que con esa combinación no muestra ni el mensaje de incompatibilidad parcial que sí vemos en Brave, por ejemplo.

El problema con los navegadores basados en Chromium (no he probado Chrome de Google) junto a Linux puede deberse a que no se puede transmitir en directo desde Twitch, pero los juegos funcionan. Incluso con un mando con cable de menos de 20€ que uso yo para los emuladores; sólo hay que tenerlo conectado y presionar un botón para que lo reconozca.

Mi opinión personal

Los servicios de contenido en streaming, sin contar con la música, cojean. En la música podemos decantarnos por Spotify o Apple Music, y en los dos caso obtenemos casi todo lo que se ofrece en este tipo de plataformas. En los servicios de vídeo, cada uno tiene su catálogo; hay un tema de licencias que hacen que sólo podamos disfrutar de parte (pequeña, diría yo) del retrato general.

Con Amazon Luna+ pasa algo parecido: 100 juegos por 9.99€ al mes es algo que sólo merece a pena si se suma que eres una persona a la que le gusta mucho jugar, necesitas poder hacerlo en cualquier parte y dispositivo y no te preocupan demasiado las ausencias.

Ahora bien, para los usuarios de Prime, tener esa especie de PSN+ de Amazon está bien. Aunque estaría mejor con trofeos, en mi opinión. Pero, con sus luces y sus sombras, Amazon Luna ha llegado a España, y a tu PC con Linux y Firefox si así lo deseas.