OpenXR runtime «Monado» pasa las pruebas de conformidad

Esto es un gran hito para Monado OpenXR runtime, el famoso proyecto de código abierto y primer runtime de estas características para GNU/Linux. El motivo de este hito es que ahora, gracias al esfuerzo de Collabora, se ha anunciado que ha pasado las pruebas de conformidad.

Últimamente Collabora está muy activa en el mundo del código abierto, con grandes proyectos como los que tiene entre manos en colaboración con los ingenieros de Valve para cosas como Steam Linux Runtime Container, junto con lo que están haciendo también en el kernel Linux para todo el tema de soporte, a lo que hay que incluir Monado.

Recuerda que OpenXR es el estándar abierto para la realidad aumentada (RA), para la realidad virtual (RV), y realidad mixta (RM) conocidos colectivamente como XR (eXtended Reality).

Como informan desde Collabora, Monado es el primer runtime OpenXR para GNU/Linux, y su objetivo es implementar un ecosistema XR de código abierto para proporcionar los bloques elementales sobre los que otros desarrolladores de dispositivos puedan partir para el soporte para plataformas GNU/Linux.



Dicho esto, la noticia es que ahora Monado se ajusta al conjunto de pruebas proporcionado por The Khronos Group para OpenGL y Vulkan. No obstante, hay que ser pacientes, puesto que no es una implementación oficial al no haber pasado el proceso completo. El motivo es que actualmente siguen haciendo pruebas internamente hasta que esté listo del todo.

Actualmente también han agregado soporte para Android.

Si te gusta la XR, Monado va a ser de extrema importancia si quieres usar los gadgets de este campo en tu distro Linux. Además, la rápida actuación de The Khronos Group hace que OpenXR esté disponible pronto para que muchos desarrolladores la tengan a tiempo y agreguen soporte desde el inicio de forma oficial.

Por el momento, Valve y su SteamVR están respaldando este proyecto, y también han comenzado a hacerlo Microsoft y Facebook (Oculus). Toda la industria de la realidad extendida parece estar bastante comprometida con ello, por lo que el proyecto pinta muy bien de cara a un futuro próximo.