La Linux Foundation anunció la intención de formar la Open 3D Foundation, un nuevo paraguas bajo el cuál se pretende acelerar la colaboración y desarrollo para videojuegos 3D y tecnología de simulación de código abierto. Todo ello con un herramientas de creación y animación, y un motor gráfico 3D, con el que se podrán crear experiencias virtuales, videojuegos AAA, simulaciones, etc.

El proyecto Open 3D Foundation comenzará con un nuevo motor gráfico denominado Open 3D Engine (O3DE). Por supuesto, será de código abierto, bajo licencia Apache 2.0, y no parte de cero, ya que se trata del código aportado por Amazon de su conocido motor de juegos Lumberyard. AWS (Amazon Web Services) no es la única que está contribuyendo, Open 3D Foundation también cuenta con otros 20 socios fundadores, entre los que destacan Adobe, Huawei, Niantic y Red Hat.

El objetivo es que acelere este sector 3D, y que los desarrolladores y creadores puedan crear nuevas experiencias tridimensionales sin que los términos comerciales de otras herramientas disponibles sean un problema. Sin duda podría ser un comienzo de algo realmente grande, un antes y un después en cómo se crean estos contenidos. Y esperamos que también le de un empujón al gaming en Linux.

Aunque aún no existe un cliente para Linux, es algo que está ya planificado en el roadmap de los desarrolladores, por lo que se espera que llegue pronto. Por el momento, tan solo existe una versión para Microsoft Windows 10 de 64-bit.

Por cierto, para los que no conocían aún qué es Amazon Lumberyard, es un motor de videojuegos AAA multiplataforma gratuito y que se integra en AWS y Twitch. Se basa a su vez en CryEngine de Crytek, que fue empleado en títulos como Far Cry, Crysis, etc.

Más información – Web de GitHub para O3DE

Web oficial del proyecto – O3DE

Web oficial de la fundación – O3DF