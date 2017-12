NVIDIA abandona el soporte para sistemas operativos de 32 bits

Todo tiene un final, esto sucede en todos los órdenes de la vida y la tecnología no es la exepción. Algo que queda demostrado una vez más por estas horas con la decisión de NVIDIA de abandonar el soporte de drivers para los sistemas operativos de 32 bits, como así también para todas sus arquitecturas de GPU. Una decisión que afecta a todos por igual, ya que Windows 7, Windows 8 y 8.1, Windows 10, FreeBSD y Linux se verán en apuros.

Tal como informan en su anuncio oficial, los drivers versión 390 serán los últimos en ofrecer soporte para plataformas de 32 bits: “luego de la release 390, NVIDIA ya no lanzará drivers de ninguna arquitectura de GPU para sistemas operativos de 32 bits. Versiones posteriores no funcionarán ni se podrán instalar en sistemas operativos de 32 bits”. Es decir que ya no habrán actualizaciones con mejoras de rendimiento y estabilidad, ni tampoco se incorporarán nuevas características que vayan llegando con las nuevas versiones de cada sistema operativo.

Eso si, los parches de seguridad continuarán llegando hasta Enero de 2019, es decir que quienes aún continúan utilizando sistemas operativos de 32 bits tienen poco más de un año para terminar de realizar el cambio hacia plataformas de 64 bits, a fin de mantener mejoras y también correcciones de fallos y parches de seguridad, algo que siempre es esencial tanto en entornos de producción como en equipos utilizados en forma hogareña o doméstica.

También la familia de tarjetas gráficas NVS de NVIDIA dejará de recibir soporte luego de los drivers versión 390, en concreto la gama NVS 310 y NVS 315, aunque en este caso los parches de seguridad de categoría baja a crítica seguirán llegando hasta Diciembre de 2019, mientras que los críticos lo seguirán haciendo hasta Diciembre de 2021.