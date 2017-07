Nvidia actualiza sus gráficos para Linux

Hace algunas horas, se ha liberado la última versión de los drivers de Nvidia para Linux, concretamente la versión 384.59, unos drivers que también son compatibles como FreeBSD y Solaris. Esta nueva versión tiene importantes novedades destinadas a mejorar aún más la experiencia de juego de los usuarios de Linux.

La novedad más notoria, es el añadido de compatibilidad de algunas tarjetas gráficas de Nvidia, las cuales todavía no funcionaban en Linux. Las dos tarjetas que se han añadido son la GT 1030 y la MX150, las cuales ahora pueden funcionar en Linux de forma correcta.

Las otras novedades tienen que ver con la corrección de bugs y errores detectados en versiones anteriores. Por ejemplo, se han solucionado un bug que suspendía el ordenador cuando colocábamos dos o más tarjetas en el sistema SLI, un bug relacionado con la API Vulkan, un bug relacionado con un error gráfico al ejecutar OpenGL y algunas mejoras en el modo persistente.

Como es habitual, se han actualizado todos los controladores a la última versión, así que si tienes una tarjeta gráfica Nvidia, urge que actualices tus drivers a la última versión disponible, para que así puedas estar actualizado y a salvo de todas las vulnerabilidades y bugs detectados en versiones anteriores.

Sin duda, esto es la prueba de que los videojuegos para Linux han cambiado para siempre. Lejos quedan las épocas donde Linux no soportaba casi ninguna tarjeta gráfica para jugar en condiciones y donde el catálogo de Steam era paupérrimo. Hoy en día, tenemos un catálogo de Steam más que decente, con juegos como Shadow of Mordor, Counter Strike GO y el futuro XCOM 2.

Los drivers 384.59 de Nvidia ya están en la mayoría de repositorios de tu distribución Linux favorita y si no lo están, lo estarán muy pronto, así que actualiza a la última versión para seguir disfrutando de los mejores juegos para Linux