Hoy hace una semana, Mozilla lanzó Firefox 89. Fue un lanzamiento importante con un gran cambio de diseño, uno más moderno en el que además han movido unas cosas y eliminado otras porque es lo que, según han estudiado, prefiere la mayoría. Por ejemplo, a mí me gusta más, pero he leído comentarios de gente que dicen que no les gusta nada o que los iconos son más difíciles de ver. Para esas personas, no todo está perdido, ya que aún se pueden deshacer algunos cambios de los que introdujo el rediseño que ha recibido el nombre de Proton.

A principios de año, cuando aún no sabíamos si el cambio se activaría en Firefox 90 o antes, escribimos un artículo en el que explicábamos cómo podíamos probarlo. Casi todos los cambios de este tipo que le podemos hacer a los navegadores están escondidos, como «flags» en algunos navegadores basados en Chromium, en la sección «experiments» en otros como Vivaldi o en la página about:config en Firefox. Lo explicado aquí es para hacer el camino de vuelta.

Deshacer el camino hecho por Proton desde about:config

Vamos a la barra de direcciones y escribimos about:config. Aceptamos el aviso, a no ser que ya hayamos entrado antes y hayamos marcado la casilla para que no nos vuelva a avisar. Buscamos «proton» y nos aparecerá todo lo que podemos recuperar. Tenemos que cambiar estos valores (doble clic o clic en la doble flecha de la derecha): browser.proton.contextmenus.enabled

browser.proton.doorhangers.enabled.

browser.proton.enabled.

browser.proton.modals.enabled.

browser.proton.places-tooltip.enabled. Por último, reiniciamos Firefox.

Esto sigue siendo posible ahora mismo, pero, en algún momento, Mozilla debería eliminar esos valores de la configuración. Mientras tanto, todos aquellos que odien el nuevo diseño pueden tener todo lo bueno de Firefox 89 y versiones futuras sin tener que sufrir la nueva imagen de uno de los navegadores no basados en Chromium más usados. Por lo menos durante un tiempo más.