Personalmente, no me quejo del diseño que usa Mozilla en su navegador, pero lo cierto es que casi todo el software moderno usa un algo diferente. Más concretamente, casi no hay vértices y casi todo tiene las puntas redondeadas. Eso es algo en lo que está trabajando Mozilla, y será una realidad dentro de varios meses. De hecho, será una de las novedades más destacadas del próximo lanzamiento con cambio de numeración de decena, es decir, en Firefox 90.

Así ha informado Techdows, en donde hay capturas un poco mejor que las mías, en parte porque a mí en Manjaro y con algunos retoques en su Xfce, no me aparecen algunas de las funciones prometidas. El cambio de diseño llegará bajo el pseudónimo de Proton y, al mencionado cambio con bordes más suaves, también se le unirá otro que cambiará la manera de mostrarse de las opciones a las que accedemos desde las tres líneas a las que también se les conoce como «hamburguesa».

Firefox 90 llegará en mayo

El cambio más visible y uno de los que llamará más la atención lo podéis ver en la captura que encabeza este artículo: las pestañas estarán más redondeadas, algo que veremos tanto si le dejamos la barra superior como si no. El otro cambio que más notaremos es lo que se muestra cuando accedemos a la hamburguesa: el menú sera desplegable y en un principio sólo se mostrará lo que más usamos. Esto es lo que no he podido comprobar yo en mis pruebas, sencillamente porque no me aparece así. No tenemos que olvidar que está todo en fase experimental.

El Proton de Firefox 90 cambiará la UI en lo siguiente:

Barra de direcciones.

Caja de herramientas.

Barra de pestañas (como en la captura de cabecera).

Menú de la hamburguesa.

Barras de información.

Desplegables.

Mozilla también ha preparado cambios para la configuración inicial tras una instalación de cero, la página de pestaña nueva, barra de menú de aplicaciones, entre otros. La página de nueva pestaña se parece un poco a la de Opera, uno de los navegadores basados en Chromium más populares.

Cómo probar el nuevo diseño

En Firefox 84, el que uso por defecto, no es posible probar Proton, pero sí lo es en la versión Nightly, actualmente Firefox 87. Por lo tanto, los pasos recomendados a seguir serían estos:

Descargamos Firefox Nightly desde este enlace. Descomprimimos el archivo descargado. Entramos a la carpeta Firefox que hemos descomprimido y hacemos doble clic en «firefox». Suele tener ya permiso de ejecución pero, si no es así, se lo damos haciendo clic derecho y permitiéndolo desde las opciones. Una vez en Firefox Nightly, vamos a la barra de direcciones y escribimos about:config. Aceptamos el aviso. Buscamos «proton» y nos aparecerá browser.proton.enabled. Lo cambiamos a «true». A continuación, si queremos activar también las pestañas y la hamburguesa, tenemos que crear dos valores. Para ello escribimos los dos siguientes, en ambos casos creamos un «bootlean» y nos aseguramos de que el valor esté en «true». browser.proton.tabs.enabled

browser.proton.appmenu.enabled Por último, reiniciamos Firefox.

Y eso sería todo. Si no pasa nada, ese será el diseño que tendrá Firefox 90, actualización que llegará en mayo, o por lo menos parte de él. Mientras tanto, ya se puede descargar Firefox 85 y navegar con mayor privacidad.