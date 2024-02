Para alguien como yo, que no tiene redes sociales pero las usa como medio informativo, la existencia de Nitter era algo grande. Si una cuenta en la red social Twitter, ahora X, se podía ver todo su contenido. En la hoja de ruta se prometía que podríamos incluso registrarnos para seguir cuentas sin trucos, pero ha llegado el momento de decir adiós al mejor frontend alternativo privado para la red social que ahora es propiedad de Elon Musk.

La historia de Nitter empieza antes de que el magnate comprara Twitter. En aquel momento, el desarrollador Zed, tomando prestada la idea de Invidious, creó una herramienta con una API no oficial que permitía conseguir información de Twitter para recomponerla en una página web que ni siquiera requería JavaScript. El enlace ya no está disponible, y Zed ha llegado a decir que «Nitter está muerto». ¿Qué ha pasado?

Nitter no puede funcionar tal y como se diseñó

Fue hace dos semanas cuando Zed respondió en GitHub con esas palabras. No dio más detalles, pero es probable que el motivo guarde relación con la última decisión de Musk que desactiva la creación de cuentas de invitado. Nitter basaba su funcionamiento en este tipo de cuentas y sólo estaban disponibles en versiones viejas de la app de Twitter.

Nitter, como Invidious, permitía que cualquiera creara una instancia y la alojara, incluso localmente. Hay instancias que siguen activas, pero dejarán de funcionar con el paso del tiempo.

Se trata de una opción que gozaba de cierta popularidad, por lo que es difícil aceptar su desaparición. Si no hay ningún cambio, este es el final del camino. Pero yo no descartaría que se encontrara una solución. Para ser sincero, es más un deseo que una creencia. Tenía ganas de ver cómo era ese Nitter con registro, pero no podrá ser.