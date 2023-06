No sé si os está pasando como a mí, pero desde que Elon Musk compró Twitter, ya no es que se estén haciendo cambios internos que podemos no conocer ni entender, sino que también hay otros que saltan a la vista. Desde hace unos días, mi cronología es, sin exagerar, cuatro tweets de cuentas que sigo y uno de publicidad. Además, se sabe de sobra que, como las grandes tecnológicas, Twitter usa nuestra información (como los «me gusta») para lo que le venga en gana. Si buscas una alternativa, la mejor es Nitter, y te explicamos las razones.

Nitter es una idea del desarrollador zedeus, y, como él mismo explica, está basada en Invidious. El servicio de vídeos más usado del mundo es YouTube, pero detrás está un Google que, si pudiera, se metería hasta en nuestra cama y nuestro baño (esto último ya lo hace, aunque indirectamente). Invidious muestra el contenido de YouTube, pero con una interfaz diferente, priorizando la privacidad y sin anuncios. La calidad es un tema aparte. No está de más mencionar a Free Tube, un cliente para esta plataforma.

Nitter no muestra publicidad

En la lista de funciones de Nitter encontramos que usa licencia AGPLv3, y no se permiten instancias propietarias. Y es que, como Invidious o Mastodon, cualquiera puede alojar una instancia de este servicio. Pero esto es parte de lo que no se ve. En lo que sí vemos encontramos diferentes temas y usa un diseño responsivo que queda bien en móviles.

Pero además de la privacidad, uno de los puntos fuertes de Nitter es que no es necesario crearse una cuenta para ver lo que está pasando en la red de Elon Musk. Basta con entrar a su web y hacer una búsqueda. Lo malo es que esto no sirve para tener una cronología, pero todo tiene una solución que explicaremos más adelante.

Siguiendo con lo que Nitter tiene para nosotros, no requiere JavaScript, aunque sí es necesario si queremos reproducir los vídeos que provienen de Twitter. También se está desarrollando el desplazamiento infinito, y para poder hacer uso de esta función, actualmente en fase beta, también es necesario JavaScript (activar esto es opcional). Lo que sí que no tiene es publicidad.

Todas las peticiones se hacen de fondo, en el backend, por lo que Twitter no podrá conocer nada de nuestro uso de su red, como tampoco seguir nuestra IP o crear una huella. Hace uso de una API no oficial de Twitter, y no hace falta una cuenta de desarrollador ni tiene límites.

La lista actual de funciones la completa la posibilidad de seguir las cuentas con por medio de un servicio de noticias RSS. Para ello basta con hacer clic en el icono del feed, que es como el del WiFi pero inclinado, y nos llevará a la página. También podemos poner un nombre de usuario tras nitter.net/ seguido de otra barra y la palabra feed (por ejemplo, nitter.net/pablinux/feed).

Ahora bien, no es perfecto. El feed muestra toda la acción de usuario, y eso puede no ser lo que queremos. Además, ¿cómo se siguen las cuentas?

Cambios preparados para el futuro de Nitter

En el futuro será posible incrustar los tweets (¿o deberíamos llamarlos «nitts»?), lo que puede servir para incluirlos en artículos como este, y también se creará un sistema de cuentas con soporte para cronología, también conocida en su versión anglosajona como «timeline». Por otra parte, se lanzará una API para desarrolladores y se podrán archivar tweets y perfiles, lo que traducido significa que habrá una especie de Me Gusta/Favorito y se podrá seguir a cuentas.

¿Pero no se pueden seguir ya? No. Y sí. Actualmente no podemos crearnos una cuenta y darle a «seguir», por lo que, aunque sí hay cambios que se guardan en cookies de nuestro navegador, en teoría no se puede seguir. Pero sí podemos usar un truco para crearnos nuestra propia cronología.

Puede ser tedioso, pero merece la pena si queremos escapar de las garras de Twitter de la mejor manera. El truco es escribir una larga URL que contenga todo lo que queremos ver. Por ejemplo, si queréis seguir a pablinux, que no soy yo pero sirve de ejemplo, hay que hacer que la URL sea https://nitter.net/pablinux. Si queremos seguir y tener un timeline con Ubuntu, Fedora y Manjaro (no critiquéis mi elección; sólo la uso porque sé que están activos), lo que hay que hacer es añadir todas las cuentas separadas por comas, y el ejemplo quedaría como https://nitter.net/ubuntu,fedora,manjarolinux (clic en el enlace para ver cómo queda). Sólo quedaría guardar el link en favoritos para no tener que escribirlo manualmente cada vez que queramos echarle un vistazo.

… si queréis más privacidad y podéis vivir sin su componente social. Yo dejaré mi cuenta inactiva, nunca se sabe qué puede pasar, pero me paso a Nitter.

Más información.