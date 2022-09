Una investigación de la Fundación Mozilla critica la imposición de navegadores que hacen las grandes empresas tecnológicas. El estudio tiene un título muy descriptivo, Five walled gardens (Cinco jardines amurallados)

Pero, para que no queden dudas de lo que sigue en las sesenta páginas siguientes, el subtítulo es aún más revelador:

Voy a ahorrarte tiempo. El estudio, como mucho de lo que viene haciendo la Fundación Mozilla los últimos años es decepcionante. Varios párrafos dedicados a destacar lo importante que es la Fundación Mozilla y sus productos y ninguno a la autocrítica por los errores de la Fundación Mozilla que contribuyeron a la situación a la que se refiere el estudio.

Por ejemplo, habla de como Google tiene casi el monopolio de los motores de navegación, pero no dice una palabra de que, por decisión de sus autoridades, la mayor parte de los recursos de la Fundación Mozilla provienen precisamente de Google. Tampoco, en los conmovedores párrafos dedicados a la importancia de la diversidad de pensamiento, dicen una palabra de que echaron a un presidente por donar dinero a una causa políticamente incorrecta. Ese presidente fue el responsable de investigación y desarrollo de la etapa más exitosa del navegador.

Mi consejo es que leas mi resumen o alguno de los que publican otros blogs y no pierdas tiempo con el pdf.

Para demostrar la importancia de por qué las cinco grandes compañías tecnológicas (Google, Apple, Microsoft Amazon y Meta) insisten tanto en imponer un navegador, el estudio cita la conclusión de una corte federal de apelaciones de los Estados Unidos

Si un consumidor pudiera tener acceso a las aplicaciones que desea, independientemente del sistema operativo que use, simplemente instalando un navegador en particular en su computadora, entonces ya no se sentiría obligado a seleccionar Windows para tener acceso a esas aplicaciones; podría seleccionar un sistema operativo que no sea Windows basándose únicamente en su calidad y precio. En otras palabras, el mercado de los sistemas operativos sería competitivo. Por lo tanto, los esfuerzos de Microsoft por ganar cuota de mercado en un mercado (navegadores) sirvieron para hacer frente a la amenaza al monopolio de Microsoft en otro mercado (sistemas operativos) al evitar que los navegadores rivales obtuvieran la masa crítica de usuarios necesaria para desviar la atención de los desarrolladores de Windows como la plataforma para el desarrollo de software.