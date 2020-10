Les ha costado, pero ya es posible. Cuando Movistar lanzó Yomvi hace unos nueve años, hizo como todos: pensar sólo en los usuarios de Windows. Por lo tanto, requería software como Silverlight, lo que hacía que sólo funcionara en Internet Explorer de manera oficial o en Safari instalando el complemento. Pronto se lanzó una extensión que lo hacía funcionar en Chrome, pero los usuarios de Firefox no podíamos acceder al servicio. Hace unos meses introdujeron cambios, y ahora ya podemos ver Movistar Plus en Firefox sin tener que probar ningún truco ni volvernos locos.

Se han actualizado, y falta les hacía. Ahora también funciona en Chrome sin la mencionada extensión, y los cambios han sido tan profundos que no sólo funciona en navegadores de escritorio, sino que también lo hace en móviles incluido el más restringido, el Safari de iOS. Lo único que hace falta en Firefox es activar la posibilidad de reproducir contenido DRM, algo que ya habremos hecho si usamos Spotify o cualquier otro servicio que reproduzca contenido con derechos. Esto no es necesario en Chrome.

Movistar Plus deja de estar obsoleto

En la web en donde nos hablan de esta posibilidad, que es del pasado julio, muestran una imagen con unos requisitos mínimos, pero no es válida. En ella sólo hablan de Windows y macOS y siguen mencionando la extensión para Chrome o Edge, pero esto ya no es así. Sólo es necesario un navegador capaz de reproducir contenido protegido, independientemente del sistema operativo que estemos usando. Comprobado en Firefox, Chrome (sin extensión), Safari para iOS (en el de macOS ya funcionaba) y en Vivaldi. Funciona en todos, y es compatible con Picture-in-Picture en Firefox y en Safari, por lo que podremos ver los canales, películas y series en una ventana flotante si usamos uno de estos navegadores. En Chrome podemos hacerlo también con una extensión como Picture in Picture Button.

En cuanto a las funciones, en todos los navegadores podemos reproducir el contenido y tenemos dos horas para reproducir en falso directo, pero no podemos realizar grabaciones. Sea como fuere, son buenas noticias que ya esté disponible en Firefox, lo que nos permitirá disfrutar de Movistar Plus sin problemas en aparatos como la PineTab (cuando todo mejore) o una Raspberry Pi.