Todo va bien si bien acaba. La semana pasada llegó una actualización de Visual Studio Code (1.86) y lo hizo con una novedad que no notaremos los que usamos una distribución Linux de pocos meses y sí los que estén en una de unos cuantos años, pero para mal: sus requisitos mínimos incluían que glibc tenía que ser 2.28 como mínimo, y como Ubuntu 18.04, lanzado en abril de 2028, usa glib 2.27 y no se espera una actualización para esa librería, ya no era compatible.

El principal problema lo tienen muchos desarrolladores que gestionan servidores, aunque no sean los únicos que pueden preferir no actualizar. La semana pasada se quejaron al conocer esta noticia, y no sin razón si llegó sin ningún tipo de aviso que les diera tiempo a tomar las medidas necesarias. Pero Microsoft les ha escuchado y planea lanzar una actualización «de recuperación» para Visual Studio Code muy pronto. Entre lo que se recuperará, la posibilidad de usar las herramientas remotas del desarrollador en el popular editor de textos.

Visual Studio Code da más tiempo a las distros «viejas»

Entre los afectados, los que más ruido hicieron fueron los de Ubuntu 18.04, pero también están los de RHEL 7, CentOS 7, Amazon Linux 2 y todo lo basado en estos sistemas. Ahora bien, tal y como informa OMG! Ubuntu! citando a Isidor Nikolic de Microsoft, sólo se amplia el soporte durante 12 meses:

«Hemos discutido esto más a fondo en el equipo de VS Code y hemos decidido permitir que VS Code se conecte a un sistema operativo que no es compatible con VS Code (no es compatible con glibc >= 2.28) durante 12 meses más».

12 meses es lo que la compañía que está detrás del sistema operativo para escritorio más usado del mundo considera suficiente tiempo para que se pasen a una opción más moderna, y debería serlo. De hecho, creo que lo correcto habría sido hacer esto directamente, tal y como hacen con sus sistemas operativos: con bastante tiempo de margen, avisan de que se quedará sin soporte en una fecha determinada y da tiempo a actualizar o a asumir las consecuencias, pero tomando una decisión informada.

A principios de 2025, todo aquel que use una distribución Linux con glibc 2.27 o anterior sí deberá haber subido a algo más nuevo o dejará de poder usar el editor y sus herramientas para gestionar servidores remotamente.