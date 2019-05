LivePatch en Disco Dingo: la promesa que jamás se cumplió

El pasado marzo, mi compañero Diego escribió un artículo diciendo que Ubuntu 19.04 no aportaría nada. No termino de estar de acuerdo si tenemos en cuenta que Disco Dingo es más fluido que versiones anteriores, pero sí tenía razón en cuanto a LivePatch. El sistema de Canonical para actualizar el kernel sin tener que reiniciar se anunció como una novedad en Disco Dingo, pero lo que tenía que funcionar por primera vez en una versión no LTS se quedó en papel mojado.

En Launchpad han llegado a tratarlo como un bug y, en mi opinión, lo han hecho porque la novedad sí fue anunciada. Al parecer, Canonical se echó atrás en algún momento y la opción aparece, pero como no disponible. Hasta me parece “gracioso”, entre comillas, que hayan incluido la aplicación o acceso directo en el manú de aplicaciones, solo para dejarnos los dientes largos al entrar y ver que pone que no está disponible en este sistema.

LivePatch, de momento, sigue solo disponible en versiones LTS

LivePatch es una opción que los sistemas de escritorio heredarán de la versión Server de Ubuntu, pero parece que aún tendremos que esperar por lo menos 5 meses más para usarlo en versiones con soporte de 9 meses. Para activarlo tenemos que ir a auth.livepatch.canonical.com, loguearnos, recibir un token e introducirlo en una linea de comandos. Así ha sido hasta ahora y parece que seguirá siendo en el futuro, con la diferencia de que el paquete canonical-livepatch ya debería estar instalado en el sistema y, por supuesto, ser compatible con él.

En los sistemas soportados, podemos usar el mismo token en hasta tres ordenadores con sistemas operativos X-buntu. Su uso será gratuito a no ser que lo usemos en más ordenadores o como empresa. El problema o las dudas que nos quedan son: ¿Llegará la opción a las versiones no LTS en un futuro? Sea como fuere, Disco Dingo tenía poco que ofrecer y que nos quiten un caramelo que ya estábamos saboreando no ayuda a pensar que sea un gran lanzamiento. Pero bueno, siempre nos quedará su fluidez.