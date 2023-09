Linux Mint 21.2 EDGE llegará junto a LMDE 6 este mes

El mes pasado, Clement Lefebvre informó de que el equipo que lidera ya se había centrado en el lanzamiento de LMDE 6. Aunque no lo hizo en su totalidad, ya que entre sus planes también entraba el lanzamiento de Linux Mint 21.2 EDGE. Hoy 1 de septiembre, ha informado en su boletín de agosto de que ambas versiones de su sistema operativo llegarán este mes, pero no ha dado una fecha exacta de cuándo.

Que estarán disponibles en septiembre es lo último que ha contado en la nota. Antes ha tenido tiempo para hablar de las donaciones recibidas, un total de 474 esta vez. Esto les motiva a seguir adelante, y lo siguiente que viene son los lanzamientos mencionados. Además, también hay planes a largo plazo, entre los que está actualizar su framework de producción de ISO y corregir el secureboot, lo que es una tarea importante para ellos. Durante el último mes se han reducido las diferencias entre las viejas y las nuevas ISOs, e incluso existe una herramienta para compararlas.

Linux Mint 21.2 Edge está casi listo

Si alguien tiene dudas sobre qué es la imagen Edge, el proyecto explica que «La imagen ISO Edge no es tan estable como las otras ISO y puede que no admita tantos controladores propietarios. Utilízala solo si no puedes arrancar o instalar con las otras ISO.»

Pero los detalles más importantes son la cercanía de LMDE 6 y Linux Mint 21.2 EDGE y qué traen. Concretamente se habla de que LMDE 6 ya parece estar en un punto estable, e incluye todas las novedades de Linux Mint 21.2, está basado en Debian y el kernel que usa es Linux 6.1. Debería usar PipeWire por defecto, pero aún no han realizado las pruebas necesarias para comenzar a hablar de esto.

Teniendo en cuenta que se lanzan versiones beta sobre tres semanas antes de las estables, se espera que tanto LMDE 6 como Linux Mint 21.2 Edge lleguen a finales de septiembre.