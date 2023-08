Clem Lefebvre, líder del proyecto Linux Mint, ha publicado su nota de agosto de 2023, la que corresponde al mes de julio. Podíamos pensar que, tras el lanzamiento de Linux Mint 21.2, esta iba a ser una nota corta en la que lo único que incluiría serían agradecimientos, pero no. Sí hay agradecimientos por las donaciones y el apoyo, y esperan que se esté disfrutando de «Victoria», pero el tema central del boletín es LMDE 6.

Aunque Linux Mint está basado en Ubuntu, eso es la versión principal. También hay una basada en Debian que es la que recibe el nombre de LMDE (de Linux Mint Debian Edition), y la próxima versión será la 6. El nombre en clave que tendrá será «Faye» e incluirá todas las funciones y cambios que ya se han introducido en Linux Mint 21.2. Dice Clem que no hay fecha programada, pero que cuando todo esté preparado, no perderán la ocasión de trabajar en funciones adicionales y verán hasta qué punto quieren reducir las diferencias de funcionalidades entre Linux Mint y LMDE.

Al mismo tiempo que LMDE 6, el equipo de desarrolladores que lidera Lefebve está planeando el lanzamiento de una ISO EDGE para Linux Mint 21.2 que incluirá Linux 6.2 y hará que sea más fácil iniciar el sistema operativo en hardware nuevo. Esta ISO EDGE vendría a ser una HWE, es decir, HardWare Enablement que es justamente para mejorar el soporte con los equipos que han salido de un tiempo a esta parte. El kernel actualizado es el encargado de esta mejora.

En lo que es una buena noticia para los que prefieran estabilidad pero no tanto para los que buscan novedades, en Linux Mint 21.3 se centrarán sobre todo en mejorar algunas cosas. Por ejemplo, actualizar las herramientas de producción de ISOs y arreglar el secureboot. También estudiarán los pros y los contras de Wayland para trabajar en una potencial adopción. Por otra parte, están pendientes de Ubuntu, su manera de aumentar la dependencia de los paquetes Snap y la calidad de su base de paquetes 24.04, y qué significará todo esto en el futuro a medio plazo.

Clem termina la nota pidiendo que los usuarios de LMDE, que son una minoría, «se mantengan civilizados» cuando se trata de criticar a Ubuntu:

Tenemos una minoría de usuarios de LMDE. Como siempre, sacaremos una gran versión. Aprecio el hecho de que amen lo que hacemos. Les pido que por favor se mantengan civilizados cuando se trata de criticar a Ubuntu y que entiendan que hacemos lo que es mejor para Linux Mint en su conjunto, tanto cuando trabajamos en LMDE, cuando trabajamos en Linux Mint y cuando formamos estrategias a largo plazo. Las noticias a veces se exageran y la gente puede apasionarse por muy poco. Si miras al pasado podrás apreciar lo tranquilos que estamos como equipo y lo serenos que somos con nuestro desarrollo. Rara vez nos afectan las decisiones en sentido ascendente. Cuando lo estamos, o cuando podríamos estarlo, somos capaces de invertir, de mitigarlas y de llegar a donde queremos estar. Así es como ya tenemos algo como LMDE, lo necesitemos o no. Que no cunda el pánico, no presionemos para que se tomen decisiones precipitadas basadas en miedos o pasiones, sabemos quiénes somos y sabemos lo que hacemos.