Que nadie entre en pánico si no le gusta cómo queda la captura de cabecera, que sólo es la imagen de siempre con un filtro para invertir los colores. Y es que se acaba de anunciar la disponibilidad de LibreOffice 7.5.0, y entre sus novedades, The Document Foundation ha destacado que el tema oscuro ha recibido mejoras. Como usuario de Linux, y viendo que tanto en KDE como en GNOME ya está bastante bien, tengo ganas de comprobar cómo se ve esta mejora que no sé si notaremos nosotros o sólo los usuarios de Windows.

Con el apellido de Community, ya que hay que dejar claro que existe una versión para empresas con soporte mejorado, LibreOffice 7.5 es una nueva actualización mayor, por lo que introduce nuevas funciones en su editor de textos, hojas de cálculo y el resto de aplicaciones. Han lanzado un vídeo que resume algunas de estas novedades, y es el que tenéis debajo de estas líneas.

Novedades más destacadas de LibreOffice 7.5.0

General Importantes mejoras en la compatibilidad con el modo oscuro. Nuevos iconos de aplicaciones y tipos MIME, más coloridos y vibrantes. El Centro de Inicio puede filtrar documentos por tipo. Se ha implementado una versión mejorada de la interfaz de usuario de la barra de herramientas única. Exportación de PDF mejorada con varias correcciones y nuevas opciones y funciones. Compatibilidad con la incrustación de fuentes en macOS. Mejoras en el cuadro de diálogo Características de las fuentes con varias opciones nuevas. Adición de un control deslizante de zoom en la parte inferior derecha del editor de macros.

Writer: Se han mejorado notablemente los marcadores, que ahora son mucho más visibles. Los objetos pueden marcarse como decorativos para mejorar la accesibilidad. Se han añadido nuevos tipos a los controles de contenido, que también mejoran la calidad de los formularios PDF. Se ha añadido una nueva opción de comprobación automática de la accesibilidad en el menú Herramientas. Ya está disponible la traducción automática inicial, basada en las API de traducción de DeepL. Varias mejoras en la corrección ortográfica.

Calc: Las tablas de datos ahora son compatibles con los gráficos. El asistente de funciones ahora permite buscar por descripciones. Se han añadido formatos numéricos «deletreables». Ahora las condiciones de formato condicional no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Se corrige el comportamiento al introducir números con una sola comilla prefija (‘)

Impress y Draw: Nuevo conjunto de estilos de tabla predeterminados y creación de estilos de tabla. Los estilos de tabla pueden personalizarse, guardarse como elementos maestros y exportarse. Los objetos se pueden arrastrar y soltar en el navegador. Ahora es posible recortar los vídeos insertados en la diapositiva y seguir reproduciéndolos. La consola del presentador también puede ejecutarse como una ventana normal en lugar de a pantalla completa.



Interoperabilidad con Microsoft Office

Se ha mejorado el soporte para compartir archivos con Microsoft Office:

Basado en las características distintivas de la plataforma LibreOffice Technology para la productividad personal en escritorio, móvil y nube, LibreOffice 7.5 proporciona un gran número de mejoras y nuevas características dirigidas a los usuarios que comparten documentos con MS Office o que están migrando desde MS Office. Estos usuarios deberían consultar las nuevas versiones de LibreOffice con regularidad, ya que el progreso es tan rápido que cada nueva versión mejora notablemente la anterior.

Llegados a este punto, en el que ya tenemos disponible una nueva actualización mayor, hay que recordar una vez más que lo que han lanzado hoy es una actualización de su rama «fresh», es decir, la que recibe todo lo nuevo antes, pero no ha recibido aún parches de seguridad ni rendimiento. En la página de descargas de The Document Foundation ya tenemos disponible LibreOffice 7.5.0, pero también está LO 7.4.5, la que ahora es la versión recomendada para equipos de producción.

LO 7.4.5 es la versión que está ahora en la rama «still» (refrenada, LTS según algunos), y lo que obtendremos los usuarios de Linux dependerá de la filosofía de nuestra distribución.