Hace ahora dos semanas, The Document Foundation lanzaba la cuarta actualización de mantenimiento de la v7.4 de su suite de ofimática para corregir más de 100 bugs. Hoy, la compañía ha anunciado el lanzamiento de LibreOffice 7.4.5, y su lista de novedades no es tan extensa ni se acerca a serlo. De hecho, y si no estoy equivocado, la han lanzado para corregir un solo bug, pero muy importante porque estaba afectando a muchos usuarios.

Las listas de novedades de las nuevas versiones de LibreOffice suelen estar disponibles en artículos de la primera y segunda RC de cada versión, pero hoy sólo han facilitado esta de LibreOffice 7.4.5-RC1. En ella podemos leer que el único cambio es un bug corregido que reza «CRASH: al hacer clic en el botón de la cabecera o el pie de página». «Crash» es la palabra que usan en inglés para referirse a comportamientos erráticos como un cierre inesperado o un bloqueo.

LibreOffice 7.4.5… ¿ya recomendada para equipos de producción?

The Document Foundation suele lanzar cinco actualizaciones de mantenimiento antes de recomendar una nueva serie para equipos de producción. En la página de descargas de LibreOffice ya aparece la v7.4.5, pero también la v7.3.7, y junto a ellas las explicaciones de que una es para los que quieren todas las novedades antes y la otra para los que prefieren la estabilidad. Aún así, en la nota de lanzamiento dicen que «Se invita a todos los usuarios de LibreOffice a que actualicen sus instalaciones a LibreOffice 7.4.5, ya que las versiones más viejas han llegado al final de su ciclo de vida«. Los que quieran estabilidad pueden esperar un poco más, pero sabiendo que la serie 7.3 y anteriores ya no van a recibir parches de ningún tipo.

LibreOffice 7.4.5 ya se puede descargar para todos los sistemas soportados desde su página web oficial. Pronto aparecerá en los repositorios oficiales de algunas distribuciones Linux, y en el suyo propio para distribuciones basadas en Ubuntu.