Nueva actualización de la suite de ofimática libre más popular, y la principal elección para los usuarios de Linux. The Document Foundation acaba de hacer oficial el lanzamiento de LibreOffice 7.5.4, la cuarta actualización de mantenimiento de un 7.5 que tuvo entre sus novedades más destacadas un modo oscuro mejorado. Aunque ya no debería ser necesario, recordar que lo que motiva las noticias es la edición de la comunidad o Community, que es el nombre que desde hace meses recibe la opción normal y gratuita.

Entre sus novedades encontramos un total de 83 parches, 79 introducidos en la RC1 y 4 en la RC2. LibreOffice 7.5.4 se puede instalar en prácticamente cualquier aparato, ya que está para Windows, macOS, Linux, ChromeOS e incluso hay una versión para iOS y Android, aunque ésta está mantenida por Collabora.

LibreOffice 7.5.4 contiene las últimas novedades

Aparte de la lista de parches aplicados que vienen de las Release Candidates 1 y 2, The Document Foundation no ha dado muchos detalles sobre este lanzamiento. En su nota ha insistido en lo que explicábamos al principio del post, que es la edición Community y que hay otra Enterprise para empresas. Las diferencias son que la edición de la comunidad está soportada por voluntarios y que la edición para empresas lo está por TDF directamente. Además de recibir soporte directo, los últimos pueden incluso pedir funciones a la carta, una teoría que no he podido comprobar por no haber estado suscrito nunca.

LibreOffice 7.5.4 es la versión más actualizada de la opción más nueva, y sigue sin ser la recomendada para equipos de producción. La compañía suele esperarse hasta almenos la punto-cinco para etiquetarla como recomendada para los entornos en los que sea necesaria más fiabilidad. Para estos casos sigue estando disponible LibreOffice 7.4.7, con siete actualizaciones que han dejado a esa serie mucho más pulida, pero ya sin soporte.

LibreOffice 7.5.4 ya se puede descargar desde su página web oficial. Los usuarios de Linux podemos descargar sus paquetes DEB, RPM y pronto deberían actualizarse los flatpak y snap.