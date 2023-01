Instalas Ubuntu, eliges la instalación mínima para controlar un poco el bloatware, vas a instalar LibreOffice, abres GNOME Software porque quieres evitar las restricciones de Canonical y su Ubuntu Software… ¿y dónde está la versión DEB? Junto a Firefox: ya no está. Se puede buscar en Ubuntu Software, GNOME Software o con apt install, pero no aparece. Canonical no ofrece la suite en sus repositorios oficiales, por lo que lo mejor es hacer lo que se hacía antaño: añadir un repositorio.

Hace mucho tiempo que The Document Foundation ofrece las versiones flatpak y snap de LibreOffice. También hace mucho que hay disponible un repositorio para sistemas operativos basados en Ubuntu, pero que venga instalado por defecto en los sistemas de Canonical, si se instala la versión «normal», hace que muchos ni pensemos en estas cosas. Pero el repositorio existe, y aquí te vamos a explicar cómo añadirlo y usarlo.

Añadir el repositorio de LibreOffice y actualizarlo a la última versión

Antes de indicar los comandos, hay que explicar qué se instala al añadir el repositorio. The Document Foundation ofrece, además de las versiones beta, rc y demás, dos versiones estables de su suite de ofimática: la «still», que es el nombre que le dan a la «refrenada» más probada, y la «fresh», que es la versión más actualizada, actualmente v7.4.3. Lo que hay en este repositorio es la «fresh».

Explicado esto, los comandos a escribir son:

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt install libreoffice libreoffice-l10n-es

libreoffice-l10n-es es el paquete necesario para que LibreOffice esté en español; se puede cambiar por otro. Para ver los idiomas disponibles, se pueden buscar en Synaptic (sudo apt install synaptic) o desde el mismo terminal con el comando apt search libreoffice-10n.

Y eso sería todo. Al final, como hemos explicado, es lo que se hacía antes de que tanto y tanto software apareciera en los repositorios oficiales. Con unos pasos tan sencillos, LibreOffice instalado, y en DEB.