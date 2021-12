La Comisión Federal de Comercio presento una demanda para bloquear la adquisición de Arm por parte de Nvidia

Hace algunos meses compartimos aquí en el blog la noticia sobre la adquisición de Arm por 40.000 millones de dólares por parte de Nvidia y que en su momento pasaría por una revisión para su aprobación dicha compra, pero tal parece que esto de momento no podrá ser posible, ya que la Comisión Federal de Comercio anuncio que emprenderá acciones legales para evitar que se lleve a cabo la fusión, por temor a que las empresas combinadas no repriman las tecnologías de la próxima generación que compiten entre sí.

La demanda se produce después de una investigación de la FTC sobre el acuerdo tras las quejas de Google, Microsoft y Qualcomm poco después de que se anunciara la fusión. A la FTC le preocupa que Nvidia pueda tener acceso a información confidencial de los licenciatarios de Arm que ya compiten con Nvidia, además de disuadir a Arm de trabajar en nuevos productos y diseños que entrarían en conflicto con los propios intereses de Nvidia al aprovecharse de los competidores.

Nvidia es el mayor fabricante de procesadores gráficos y está expandiendo el uso del componente de juegos a nuevas áreas, como el procesamiento de inteligencia artificial en centros de datos y automóviles autónomos y la fusión de sus propias capacidades con las unidades centrales de procesamiento diseñadas por Arm podría permitirle ponerse al día o incluso adelantarse a Intel y Advanced Micro Devices, según Hans Mosesmann, analista de Rosenblatt Securities.

En abril, el gobierno británico decidió intervenir por razones de seguridad nacional. El Secretario de Estado Digital, Oliver Dowden, «emitió un Aviso de Intervención de Interés Público (PIIN) con respecto a la venta propuesta de Arm a NVIDIA».

Con ello la Comisión Federal de Comercio ha presentado una demanda para bloquear la adquisición de Arm por parte de Nvidia:

«El acuerdo vertical propuesto le daría a una de las mayores empresas de chips el control de la tecnología y los diseños informáticos. en los que las empresas rivales confían para desarrollar sus propios chips competidores. La queja de la FTC alega que la empresa combinada tendría los medios y los incentivos para sofocar las tecnologías innovadoras de próxima generación, incluidas las que se utilizan para administrar los centros de datos y los sistemas de asistencia al conductor en los automóviles. «La FTC lanza una demanda para bloquear la fusión de chips semiconductores más grande de la historia para evitar que el conglomerado de chips ahogue la línea de innovación para las tecnologías de próxima generación», dijo Holly Vedova, directora de la oficina de competencia de la FTC, en un comunicado. “Las tecnologías del mañana dependen de la preservación de los mercados de chips avanzados y competitivos de hoy. Este acuerdo propuesto distorsionaría los incentivos de Arm en los mercados de chips y permitiría a la compañía combinada socavar injustamente a los competidores de Nvidia. La queja de la FTC debería enviar una fuerte señal de que actuaremos de manera agresiva para proteger nuestros mercados de infraestructura crítica contra las fusiones verticales ilegales que tienen efectos dañinos y de gran alcance sobre las innovaciones futuras. «

Dado que la tecnología de Arm es un insumo esencial que permite la competencia entre Nvidia y sus competidores en varios mercados, la demanda alega que la fusión propuesta le daría a Nvidia la capacidad y el incentivo para usar su control de esta tecnología para socavar a sus competidores, reduciendo así la competencia y lo que en última instancia resulta en una reducción de la calidad del producto, una reducción de la innovación, precios más altos y menos opciones, lo que perjudica a los millones de estadounidenses que se benefician de los productos basados ​​en Arm.

Según la denuncia, la adquisición dañará la competencia en tres mercados globales en los que Nvidia compite mediante el uso de productos basados ​​en Arm:

sistemas avanzados de asistencia al conductor de alto nivel para turismos. Estos sistemas proporcionan funciones de conducción asistidas por computadora, como cambio de carril automático, mantenimiento de carril, entrada y salida de la autopista y prevención de colisiones.

DPU SmartNIC, que son productos de redes avanzados que se utilizan para aumentar la seguridad y la eficiencia de los servidores del centro de datos

Procesadores basados ​​en arm para proveedores de servicios de computación en la nube. Estos productos nuevos y emergentes aprovechan la tecnología de Arm para satisfacer las necesidades de rendimiento, eficiencia energética y personalización de los centros de datos modernos que brindan servicios de computación en la nube.

La demanda también alega que la adquisición dañará la competencia al darle a Nvidia acceso a la información competitiva sensible de los licenciatarios de Arm, algunos de los cuales son competidores de Nvidia, y que probablemente reducirá el incentivo para que Arm busque innovaciones que se perciba que entran en conflicto con Intereses comerciales de Nvidia.

Hoy en día, los licenciatarios de Arm, incluidos los competidores de Nvidia, comparten regularmente información sensible de la competencia con Arm. Los licenciatarios confían en Arm para recibir asistencia en el desarrollo, diseño, pruebas, depuración, resolución de problemas, mantenimiento y mejora de sus productos, según la denuncia. Los licenciatarios de Arm comparten su información competitiva sensible con Arm porque Arm es un socio neutral, no un fabricante de chips rival. Es probable que la adquisición resulte en una pérdida crítica de confianza en Arm y su ecosistema, según la denuncia.

También es probable que la adquisición perjudique la competencia de innovación al eliminar las innovaciones que Arm habría perseguido sin entrar en conflicto con los intereses de Nvidia. La empresa fusionada tendría menos incentivos para desarrollar o activar nuevas funciones o innovaciones beneficiosas si Nvidia determina que es probable que dañen a Nvidia, según la denuncia.

Fuente: https://www.ftc.gov/