Que grandes compañías compren a otras más pequeñas o sus proyectos no es poco habitual. Gigantes como Google o Apple lo hacen constantemente para mejorar sus servicios, su hardware o su software. Lo que es menos habitual es que lo que se adquiere sea algo mucho más importante, y eso es lo que ha pasado hace unas horas: NVIDIA ha comprado ARM, pero la cifra exacta no se sabe, más allá de conocerse que está entre los 40.000 y los 45.000 millones de dólares.

Como no podía ser de otra manera en una compra de esta envergadura, ambas compañías ya llevaban un tiempo manteniendo conversaciones, unas negociaciones que, según los rumores, en el pasado también mantuvieron con Apple, entre otros como TSMC o Foxconn, quienes también habrían estado interesados en la compra. Al final, quien a ganado la carrera ha sido NVIDIA, quien si es famosa por algo es por sus tarjetas gráficas.

NVIDIA dice que ARM seguirá con la licencia abierta

«Como parte de NVIDIA, ARM continuará operando su modelo de licencia abierta mientras mantiene la neutralidad global del cliente que ha sido fundamental para su éxito, con 180 mil millones de chips enviados hasta la fecha por sus licenciatarios.»

En cuanto a los usuarios que prefieren hardware con licencia abierta, por el momento no deberían preocuparse, ya que NVIDIA dice que no va a cambiar nada de ARM, ni su licencia, ni si sede, que actualmente está en Cambridge. Y si no cambia nada, los clientes de ARM, entre los que destacan Apple y Samsung, tampoco deberían preocuparse demasiado, pero habría que preguntarles a sus respectivos CEO en privado qué opinan de todo esto para saber cómo se sienten. Personalmente, me gustaría más conocer la opinión (real) de Tim Cook al respecto, ya que la compañía de la manzana ha anunciado recientemente que sus ordenadores pasarán a usar ARM.

En cuanto a las intenciones de NVIDIA, está claro que una de ellas es ganar dinero, pero también mencionan que quieren construir un superordenador de inteligencia artificial de última generación que será movida por CPUs de ARM. Con todo esto, esperamos que NVIDIA cumpla su promesa y no haga como Facebook con WhatsApp, que dijo que no cambiaría nada y, aunque los usuarios estamos notando poco, sí que lo están integrando con otros servicios como su Messenger o Instagram, lo que les facilita fisgar qué nos interesa.