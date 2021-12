Hay varios proyectos que se encargan de desarrollar y lanzar distribuciones Linux de «hacking ético», pero creo que la más popular es la que hoy ha lanzado su última actualización del año. Kali Linux 2021.4 es la cuarta versión de 2021, y lanzan una en cada trimestre, por lo que será la última. La anterior fue la 2021.3 que lanzaron en septiembre con novedades como el Kali Nethunter para relojes inteligentes, siempre y cuando se tenga uno compatible.

Aunque no es algo que interese a mucho usuarios de Linux, ya que por lo general solemos comprar un PC y no un Mac, Offensive Security destaca primero que Kali Linux 2021.4 ha mejorado el soporte aún más para el Apple M1 que presentaron hace ahora algo más de un año. El resto de novedades no son muy llamativas, pero no puede dejar de ser interesante que se han actualizado los diferentes escritorios en los que está disponible esta distribución.

Novedades más destacadas de Kali Linux 2021.4

Mejorado el soporte para el Apple M1. En esta versión también se puede instalar en VWware Fusion gracias al kernel Linux 5.14.

Compatibilidad extendida para el cliente Samba.

Posibilidad de cambiar los espejos de descarga (mirrors) de paquetes de manera sencilla.

Mejoras en Kaboxer.

Nuevas herramientas: Dufflebag – Búsqueda de secretos en volúmenes EBS expuestos. Maryam – Marco de inteligencia de código abierto (OSINT). Name-That-Hash – para nombrar un tipo de hash si lo desconocemos. Proxmark3 – para los que les guste Proxmark3 y el hacking RFID. Reverse Proxy Grapher – gráfico graphviz que ilustra flujos de proxy inverso. S3Scanner – Escanea los cubos S3 abiertos y vuelca su contenido. Spraykatz – Herramienta de recolección de credenciales que automatiza el proceso de procdump y parseo remoto de lsass. truffleHog – Busca en los repositorios git cadenas de alta entropía y secretos, profundizando en el historial de commits. Web of trust grapher (wotmate) – reimplementa el difunto PGP pathfinder sin necesitar nada más que su propio llavero.

Escritorios actualizados, pero con una cosa en común: los botones de cerrar, minimizar y restaurar son iguales en todos los entornos.

GNOME 41, Plasma 5.23 y Xfce 4.16.

Mejoras en NetHunter y en las ediciones ARM que podéis leer en la nota de este lanzamiento.

Kali Linux 2021.4 está disponible para descargar desde este enlace.