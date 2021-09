Hablar sobre sistemas operativos basados en Linux para móviles hace tiempo que no es noticia en el sentido de que ya no es nuevo ni sorprendente. Sorprende un poco más cuando se habla de Linux en un reloj inteligente, pero son sistemas muy limitados que se están usando, por ejemplo, en el PineTime. A mí me ha llamado más la atención algo que han anunciado junto al lanzamiento de Kali Linux 2021.3, y es que su NetHunter ha llegado a los relojes inteligentes.

Aunque para ser más fieles a la verdad, no estamos hablando de que se pueda usar NetHunter en un Apple Watch o en Wear OS, sino que se ha lanzado el smartwatch TicHunter Pro. Ahora mismo está en fase experimental, y las funciones que ofrece son básicas. El resto de novedades más destacadas, las que se incluyen en Kali Linux 2021.3, están en la siguiente lista.

Novedades más destacadas de Kali Linux 2021.3

OpenSSL – Amplia compatibilidad por defecto.

Nuevo sitio de Kali-Tools – Siguiendo los pasos de Kali-Docs, Kali-Tools ha tenido una actualización completa, y la nueva página está disponible en este enlace.

Mejor soporte de VM en la sesión Live – Copiar y pegar y arrastrar y soltar desde nuestra máquina en una VM Kali por defecto.

Nuevas herramientas: Berate_ap – Orquestación de puntos de acceso Wi-Fi fraudulentos MANA. CALDERA – Plataforma escalable de emulación automatizada de adversarios. EAPHammer – Ataques dirigidos a gemelos malvados contra redes Wi-Fi WPA2-Enterprise. HostHunter – Herramienta de reconocimiento para descubrir nombres de host mediante técnicas OSINT. RouterKeygenPC – Genera claves Wi-Fi WPA/WEP por defecto. Subjack – Toma de control de subdominios. WPA_Sycophant – Porción de cliente malvado del ataque de retransmisión EAP

Kali NetHunter smartwatch – el primero de su clase, para TicHunter Pro.

KDE 5.21 – El escritorio Plasma ha recibido un salto de versión

Mejoras en la versión ARM.

Actualizaciones en el escritorio y temas.

Los usuarios interesados ya pueden descargar Kali Linux 2021.3 desde este enlace.