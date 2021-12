Hora de hacer trampa. Trabajando con los formatos de Amazon

Me gusta el software libre y de código abierto como al que más. Pero, también me gusta poder hacer lo que necesito. Si hay una cosa en que el software privativo nos gana es que puede contratar desarrolladores a tiempo completo. Quiero atraer vuestra atención al problema que viene ocupándonos hace dos artículos. La forma de quitarle la protección anticopia a los libros de Amazon para poder convertirlos a otros formatos y trabajar con ellos en otros dispositivos.



Cabe mencionar que la prohibición de hacerlo por parte de Amazon se produce también, aunque el autor de su permiso.

Volviendo al inicio del artículo, estuve hablando bastante de una solución basada en dos complementos para Calibre. Son soluciones de código abierto desarrolladas por voluntarios y que tienen limitaciones. A esto hay que sumarle que Amazon tiene ejércitos de desarrolladores dedicados a encontrar y corregir fallas de seguridad. Y, ellos también saben usar Google.

Como resultado, esos complementos funcionan por muy poco tiempo hasta que los desarrolladores encuentran ratos libres para hacer ingeniería inversa y sacar una nueva versión.

Es hora de hacer trampa. Usando aplicaciones privativas de Windows.

Existen algunas herramientas shareware que funcionan bajo Wine y, como son de pago y pueden tener desarrolladores a tiempo completo, funcionan durante más tiempo. Por supuesto, que en la modalidad gratuita tienen limitaciones en sus prestaciones.

Epubor Ultimate: Es la herramienta que más aparece mencionada en los artículos. Está disponible para Windows y Mac Además de los formatos de Kindle remueve también el DRM de Adobe, Kobo y Nook. El único problema es que la versión gratuita solo convierte el 20% del contenido por lo que deberás pagar los $24, 99 de la licencia. COmo contrapartida, podrás convertir varios libros a la vez

eBook Kindle DRM Removal: Convierte todo en formato. azw y algo de .kfx. La conversión puede ser a epub, doc, txt o html. En todos los casos sin pérdida de calidad.

iSummersoft Kindle Converter: También disponible para Windows y Mac, elimina el DRM en los formatos kfx, azw y azw3 sin pérdida de calidad. La version de prueba solo convierte tres libros. El costo de la versión de pago es $19,99 dólares.

Cuando todo lo demás falla

Si eres un hábil mecanógrafo, siempre puedes hacerte una copia del libro tipeándolo. Pero, si no lo eres hay un script que permite pasar manualmente las páginas del lector en la nube de Amazon y hacer una captura de cada una de ellas. Cuando termina el procedimiento solo tienes que unirlas en un pdf y pasarlas por un programa de reconocimiento óptico de caracteres. Por ejemplo subir el pdf a Google Drive y abrirlo con documentos de Google ya es suficiente.

Para poder hacer esto necesitamos dos programas que están en los repositorios de todas las distribuciones Linux:

Xdotool para simular la presión del ratón en un lapso indicado de tiempo.

Scrot es la herramienta que hará la captura de pantallla en segundo plano.

Procedimiento

Abre el navegador y ve al lector cloud, elige un libro, configúralo para la vista en una sola página y colócate en la página inicial.

Abre la terminar y minimizándola colócala en el lado izquierdo del navegador.

Escribe xdotool getmouselocation en la terminal, pero no presiones Enter.

en la terminal, pero no presiones Enter. Lleva el puntero contra el margen derecho a mitad de la altura del monitor y pulsa Enter.

Toma nota de los valores de X e Y. Cierra la terminal.

Abre el editor de textos y copia lo siguiente.

#!/bin/bash

while [ 1 ]; do

xdotool mousemove XXXX YYY click 1 &

scrot -q 100 '%Y-%m-%d-%H:%M:%S.png' -e 'mv $f ~/Imágenes/'

sleep 20

done

Recuerda reemplazar XXXX e YYY con las coordenadas que anotaste.

Guarda el archivo como script.sh en tu carpeta personal. Posa el puntero sobre su icono y con el botón derecho ve a Propiedades. Dale permiso de ejecución.

Escribe en la terminal ./script.sh y pon el navegador a pantalla completa.

Con este script se sacará una foto cada 20 segundos y la guardará en la carpeta imágenes hasta que cierres la terminal. Borra las que sobran. Para el reconocimiento necesitarás instalar los paquetes Tesseract y Tesseract-SPA además de alguna interfaz gráfica como Gscan2pdf. O, como te dije antes, Google drive y Docs.

Claro, que antes de hacer todo esto, deberías fijarte si alguien no subió el libro a Internet.