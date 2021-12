Amazon y sus formatos. Como tratar de trabajar con ellos

Estoy escribiendo una serie de artículos sobre cómo usar el software libre y de código abierto para trabajar con e-books. Establecí una distinción absolutamente arbitraria que es la de considerar e-books solo a aquellos formatos que permiten un alto nivel de interactividad, porque en mi opinión, es en donde este formato les saca gran ventaja a los libros en papel.



Amazon y sus formatos. Un auténtico dolor de cabeza

Para bien o para mal, Amazon es un referente ineludible en el mercado de e-books. En un mundo ideal, mi recomendación sería evitar comprarles ya que su modelo de distribución impone serias restricciones a los derechos de los usuarios. Pero, hay libros que solo se consiguen en Amazon. Como una curiosidad técnica (Jamás influiría en los lectores para que violaran la ley) les comenté que había tres métodos para saltarse la tecnología de protección de copia:

Usar Calibre con un complemento. Usar shareware con Wine. Usar un script de captura de pantalla secuencial.

El primer método me llevó casi todo el artículo anterior y solo funciona correctamente usando versiones anteriores del programa o la app Kindle. que solo trabajen con el formato .azw. Sin embargo, después descubrí que hay un complemento que bajo ciertas condiciones permite convertir .kfx en otros formatos.

El complemento KFX Input permite importar libros en formato Amazon KFX y convertirlos a otros formatos de libros electrónicos, como EPUB, para archivarlos y leerlos en dispositivos alternativos. El complemento puede convertir desde varias versiones de KFX: KFX monolítico, KFX-ZIP o KPF.

Cuando descargamos un libro en formato .kfx de las páginas de Amazon, lo que obtenemos es un paquete de archivos compuesto por un contenedor principal cifrado, un contenedor de metadatos, contenedores auxiliares (cero o más) y los datos del DRM. Cada uno de ellos contiene solo una parte del contenido del libro y no se pueden convertir de a uno. Además de la extensión «.kfx» podemos verlos en otros programas con las extensiones («.azw», «.azw8» y «.azw9»).

Limitaciones

Este complemento tiene un campo de acción muy limitado. El método solo funcionará con las versiones 1.19 a 1.26 de las aplicaciones Kindle para PC / Mac y las versiones 5.6.5 a 5.12.1 del firmware del dispositivo Kindle de tinta electrónica. No conseguirás nada con libros descargados con otras versiones de ese software u obtenidos con las aplicaciones de Kindle para iOS o Android.

Tengamos en cuenta que todos los libros descargados con las versiones nuevas del hardware y software de Amazon tienen protección DRM, a lo sumo, lo único que puede decidir el editor es eliminar el límite de dispositivos en que el usuario puede instalarlos.

El método de instalación del complemento es exactamente igual al que vimos en el artículo anterior, solo que no debemos extraer la carpeta previamente.

Métodos de importación de archivos .kfx

Si estamos usando la versión 1.19 o superior de Kindle para Windows o Mac tendremos que ir a la carpeta My Kindle Content. En ella hallaremos una subcarpeta para cada libro, nombrada con el ASIN de diez caracteres del libro seguido de «_EBOK». Dentro de la misma encontraremos el archivo principal del libro tendrá una extensión «.azw», En los dispositivos Kindle de tinta electrónica conectados a través de USB, el archivo principal de cada libro se encuentra en la carpeta «documentos» o, tal vez, en una subcarpeta denominada «Descargas» dentro de la anterior. Los archivos se identifican tanto con el el título del libro como con el ASIN. Los libros en formato KFX tendrán una extensión «.kfx».

Una vez que encontramos el libro, podemos pulsar el botón Agregar libros e ir al directorio o simplemente arrastrarlo y soltarlo en la ventana de la aplicación. Bajo ningún caso debe hacerse la importación desde una carpeta diferente a la original. El proceso de importación puede tardar un poco y, en caso de que sea exitoso, veremos en la lista el archivo en formato .kfx. Ya está listo para la conversión a otros formatos.

Si son sensibles, no lean el siguiente artículo. No voy a portarme como se requiere en un difusor del código abierto. Pero, es que si no puedo hacerlo por las buenas, tendré que ir por las malas.