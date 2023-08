Garuda Linux: la distro que desafía a Windows y Mac con su diseño y rendimiento

Si me preguntaran ahora mismo qué distribución Linux es la que está ganando más popular, mi respuesta sería sin dudar Garuda Linux. Podría equivocarme, pues es una impresión personal, pero en las últimas semanas he leído bastantes comentarios sobre este proyecto y todo lo que se dice de él es bueno. Además, yo mismo he probado y llevo usando eventualmente Garuda desde hace unas semanas, y me ha gustado tanto que tengo claro que es mi próximo destino cuando decida dar otro salto en mi distro-hopping.

Garuda Linux es un proyecto joven. Nos llega desde India, y parece uno de esos proyectos que nacen pensando en solucionar un problema o mejorar algo que ya existía. No se ponen de acuerdo de cuándo nacieron, pero acaban de celebrar su tercer aniversario. Está disponible sólo para ordenadores, y esto sólo lo comento porque en los últimos pocos años casi todos los proyectos sacan también una versión ARM de sus sistemas operativos.

Garuda Linux se acerca del Top Ten de popularidad

Para conocer la popularidad «real», véanse las comillas, que tiene un sistema operativo, lo mejor que podemos hacer es echarle un vistazo al ranking de DistroWatch. En esa lista encontramos las distribuciones más populares, y se basa en los clics que hace la comunidad sobre las diferentes opciones. En el momento de escribir este artículo, Garuda Linux ocupa la 12ª posición, que no llega al Top Ten, pero poco le falta. Por delante encontramos casi todo pesos pesados como Debian (5), Fedora (7), Ubuntu (8) u openSuse (9). En el resto de posiciones aparecen sistemas muy populares, como MX Linux (1), EndeavourOS (2), Linux Mint (3) y Manjaro (4), por lo que no va a ser fácil subir mucho más.

Pero popularidad no es sinónimo de calidad, y estar tan cerca del Top Ten con sólo tres años ya es un logro.

Sus puntos más fuertes: diseño y rendimiento

Aunque puede usarse para cualquier otro menester, se dice que Garuda Linux es una distribución diseñada pensando en los juegos. Eso ha obligado a sus desarrolladores a hacer algo bonito con buen rendimiento. El diseño parece lo que obtendríamos si metiéramos en una batidora a macOS y un componente RGB gamer, con su dock en la parte inferior, el panel superior en el que aparecen los menús en aplicaciones compatibles y unos colores de lo más variopintos. Pero esa imagen la podemos conseguir en cualquier distro KDE, aunque obtendríamos sólo eso, la imagen de Garuda Linux.

El otro punto más fuerte ya es algo más difícil de copiar, por lo menos para el usuario que no tenga ya un nivel avanzado. Es el del rendimiento, y en Garuda Linux es el resultado de la combinación de varios paquetes. De entre ellos, los más evidentes son el kernel Zen y el sistema de archivos Btrfs.

El kernel Zen es una modificación del original realizada por hackers para priorizar el rendimiento. El sistema de archivos Btrfs es CoW (copy-on-write), más rápido. Ahora mismo, la mayoría de distribuciones Linux usa EXT4, pero, como pasa con Wayland, muchas ya están mirando a un futuro en el que usen Btrfs. Garuda ya lo hace, y además del rendimiento mejorado también podemos hacer uso de los snapshots. Todo funcionando tras la instalación de cero.

Otras razones para usar Garuda Linux

Base Arch

La base puede ser lo de menos o de lo más importante. En general, creo que no hay base mala, pero la Arch nos asegura tener siempre el último software y acceder a AUR. Además, mucho software está en los repositorios oficiales, y el que no, está en AUR. En un principio puede ser extraño para los usuarios de Debian/Ubuntu que están acostumbrados a descargar paquetes DEB si no está en los repositorios oficiales, pero es igual o mejor. O esa es mi opinión.

Herramientas para hacer todo tipo de gestiones

Como hemos explicado anteriormente, Garuda Linux parece estar diseñado pensando en solucionar problemas o mejorar lo existente. Una manera de solucionar algunos problemas es crear herramientas para gestionar cualquier configuración, y Garuda tiene herramientas para instalar software, para comprobar los discos, para las copias de seguridad, apartado para juegos… De todo.

Snapshots – Copias de seguridad desde el kernel

Que use Btrfs le permite crear copias de seguridad al más puro estilo puntos de restauración de Windows. Por ejemplo, se creará una al instalar un paquete, y si algo sale mal sólo tenemos que reiniciar y elegir un punto anterior en el que todo funcionaba como se espera. Esto es muy importante en Linux, ya que la libertad nos permite romper cualquier cosa, e incluso creo que es un seguro de vida que hace que no sea tan mala idea recomendar Garuda a usuarios no avanzados.

Estas snapshots no son tan espectaculares como las de Time Machine de macOS, pero sí mejores: aunque no podamos entrar a esa especia de máquina del tiempo que presenta Apple en sus equipos de escritorio, no ocupan espacio. Las copias de seguridad de macOS, si no han cambiado nada en los últimos años, se hacen en un disco externo. Las de Garuda están en la raíz del sistema.

Merece la pena no incluir esa carpeta en las aplicaciones que analizan el espacio de disco como Filelight, porque se vuelven locas y no lo miden bien.

Zona gamer

Los jugones menos avanzados agradecerán la zona gamer de Garuda. No ofrece nada que los usuarios más experimentados o los que conocemos este mundo no sepamos, pero sí sirve de ayuda a los que no. Desde esta zona podemos instalar emuladores para jugar a cualquier consola clásica, aunque creo que deberían actualizarla y cambiar EmulationStation por EmulationStation Desktop Edition.

¿Garuda Linux para principiantes?

Con los principiantes hay que ir con los pies de plomo; no queremos que salgan despavoridos tras tropezarse con su primera piedra en el camino. Así que es una pregunta difícil de responder. Sí creo que es mejor que Endeavour OS para principiantes si quieren algo con base Arch, ya que su asistente nos ayuda con la instalación de software y también a conocer diferentes opciones. Pero la velocidad de las actualizaciones puede jugarnos una mala pasada. Puede que no pase nunca, pero sí es una posibilidad.

Para el usuario medio, yo no tengo dudas de que es algo que hay que probar. Su diseño y rendimiento lo ponen a la altura de macOS, si nos gusta la imagen un poco más festiva. Y sobre Windows no diré mucho porque ni lo quiero atacar ni es algo que haya usado en profundidad desde hace muchos años.

Garuda Linux está en boca de muchos. Y si este artículo no ha conseguido hacerte entender por qué, sólo tienes que probarlo tú mismo.