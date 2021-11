Hace ahora un par de años, Mozilla cambió el logotipo de su navegador web. El anterior estaba bien, pero el nuevo era más moderno y, además, aprovecharon para sacar otros cuatro logotipos: Firefox sería la marca, y el logotipo era como un círculo que se parecía y dejaba de parecerse al viejo logo del navegador; con la misma marca presentaron Send, Monitor, Lockwise y el navegador sería Firefox Browser. El primero en caer de los cuatro fue Firefox Send, y pronto le acompañará el gestor de contraseñas.

Porque eso es lo que es en la actualidad Lockwise. ¿El problema? Bueno, en mi opinión personal e intransferible, creo que no tiene mucho sentido sacar un gestor de contraseñas independiente si no se va a sacar una extensión para que podamos usarlo en cualquier otro navegador. Si Lockwise sólo se puede usar en Firefox, pues me parece lógico el paso que darán a mediados de diciembre: las contraseñas seguirán estando disponibles en el navegador, pero ya no en las aplicaciones móviles.

Las apps de Lockwise ya no se actualizarán ni recibirán soporte

«La aplicación Firefox Lockwise dejará de ser actualizada y soportada por Mozilla y no estará disponible en las tiendas App Store y Google Play. Después de esa fecha, los usuarios actuales de Lockwise podrán seguir accediendo a sus contraseñas guardadas y a su gestión de contraseñas en los navegadores Firefox de escritorio y móvil».

Ahora mismo y hasta que echen el cierre, Lockwise también está disponible como aplicación de iOS y Android. A partir del 13 de diciembre, si queremos consultar nuestras contraseñas en un dispositivo móvil de Apple o Android, tendremos que hacerlo desde el navegador web. Simplemente, Lockwise será absorbido por el navegador, pero las contraseñas de la versión de escritorio estarán donde siempre han estado.

Si tienes una cuenta de Firefox, probablemente ya hayas recibido un correo informando de los cambios. Lo que no han mencionado ni he encontrado en el blog de Mozilla es qué pasará con Monitor. Es probable es que siga funcionando como hasta ahora, es decir, el navegador nos avisará cuando Mozilla se entere de que una de nuestras contraseñas haya sido comprometida por un ataque a un servicio web en el que estemos registrados.

Lo único cierto es que Mozilla ha descontinuado ya dos de los cuatro servicios que convivían bajo la marca Firefox. Si esto son pasos atrás para coger carrerilla, bienvenidos sean.