A principios del año pasado, Mozilla lanzó Firefox Send, lo que era una alternativa a WeTransfer, pero con la filosofía de la compañía que se ha hecho famosa por desarrollar el navegador del zorro. Como veis, estamos hablando en pasado, porque hace unas horas han decidido dar por finalizado el servicio, y personalmente no diré que no lo echaré nada de menos, ya que incluso lo tenía en mis favoritos esperando información sobre cuándo volvería a estar disponible.

La respuesta, por lo menos en el momento de escribir estas líneas, es que no volverá a estarlo nunca. Cierra definitivamente. Ahora mismo, la web del servicio, send.firefox.com, nos redirige a la página oficial de Mozilla, desde donde podemos descargar el navegador y acceder a información relacionada a la compañía. Dan pocas explicaciones al respecto, más allá de que se ha estado usando para enviar malware y ataques de phishing, algo que no podían permitir. Después de un tiempo sin hacer cambios, han decidido darle al botón de apagado.

Firefox Send y Firefox Notes echan el cierre

Firefox Send no se marchará sólo. Tal y como leemos en la nota publicada hace unas horas, se irá de la mano de Firefox Notes, lo que era un servicio que nos permitía sincronizar nuestras notas con Android y en navegadores por medio de una extensión, pero ambas opciones dejarán de funcionar a finales del octubre. El que tuviera notas guardadas en este servicio, podrá hacer uso de una nueva opción que incluirán para exportarlas.

En lo personal, no echaré de menos Firefox Notes, porque es un servicio que no usaba y otros como Evernote están mucho más extendidos y mejor integrados en todo tipo de software. Pero no puedo decir lo mismo de Firefox Send, servicio rápido y sencillo que usé para enviar decenas de gigas de un equipo a otro hace varios meses. Pero bueno, seguro que WeTransfer le da a «Me Gusta» a esta noticia, ya que muchos volveremos a él.