A ver si os suena esto: abrís un navegador, sobre todo tras su instalación, vais a, por ejemplo, Google o YouTube y… ahí está, un aviso a pantalla casi completa (por lo menos en móviles) que no te permite hacer nada si no le das a aceptar o a gestionar las cookies. Está claro que ese comportamiento nació con buenas intenciones, que las páginas web no abusaran del uso de cookies, pero ahora es más una molestia que otra cosa. Y Brave pretende ponerles fin si usamos este navegador basado en Chromium.

Así lo publicó esta semana en un artículo disponible en su página web. A partir de Brave 1.45, el navegador bloqueará estos avisos de consentimiento en el navegador de escritorio y Android, y más tarde lo hará en el de iOS/iPadOS. Lo hará porque son una molestia, y en la mayoría de casos no debería ser necesario ver ese aviso. Por ejemplo, si yo creo una cookie de rendimiento, que hace que una página web cargue ciertas animaciones la primera vez que se visita, pero quiero que las animaciones desaparezcan la segunda vez para que todo sea más fluido, ¿qué gana el visitante viendo el aviso? Sólo una molestia.

En teoría, Brave lo hará mejor que otros sistemas

Los navegadores modernos ya se encargan de bloquear esas cookies por las que la Union Europea obliga a que se muestren los avisos. Por lo tanto, sobran. Además, si en alguna web quisieran hacer un uso malicioso de una cookie, estamos tan cansados de ver estos avisos que podrían informarnos de dicho uso y lo aceptaríamos sin leer.

Así mismo lo dice Brave Software: «Lo que es irónico es que muchos sistemas de consentimiento de cookies siguen a los usuarios, introduciendo exactamente el daño que los sistemas de consentimiento debían evitar«. No sólo podríamos consentir el uso malicioso de cookies, por cansancio, sino que se aprovechan de estos avisos para seguirnos. Así que las nuevas versiones de Brave ocultarán, y cuando sea posible bloquearán por completo, estas notificaciones. Y lo mejor, lo harán mejorando los sistemas de consentimiento automático que usan otros navegadores o en famoso I don’t care about cookies.

Cómo funcionará este bloqueador

Al iniciar el navegador, se nos preguntará si queremos bloquear los avisos de cookies (¡SÍ!). Si elegimos activar la función, Brave descargará unas reglas diseñadas para bloquear y esconder los avisos de consentimiento, y las aplicará tan pronto en cuanto sea posible (aunque no lo mencionan, sí digo yo que merece la pena reiniciar el navegador para asegurarnos). Se puede activar o desactivar desde brave://setings/shields/filters, desde EasyList-Cookie.

Brave Software dice que hay varias maneras de bloquear estos benners, y que su propuesta maximiza la privacidad mientras sigue bloqueando tantos banners y molestias como es posible. La que usa Brave de describe como:

Un enfoque (que utiliza Brave) es bloquear los banners de cookies, y ocultar y modificar las páginas para eliminar cualquier molestia adicional que incluyan estos sistemas (como superposiciones, impedir el desplazamiento, etc.). Otras herramientas de privacidad web (como uBlock Origin) pueden configurarse para utilizar este mismo enfoque. Este enfoque proporciona las mayores garantías de privacidad: no requiere confiar en que los sistemas de consentimiento de cookies respetarán su elección, y evita que su navegador tenga que comunicarse con los sistemas de seguimiento de consentimiento en absoluto.

La alternativa trabaja de una manera distinta: intenta hacer clic automático en la opción que menos nos perjudique, pero esa opción a veces es aceptarlo todo. De este modo, se guarda un perfil con nuestras preferencias, y esto, según la compañía, no será así cuando se use Brave.

Manifest v3 podría ser un problema

Google hará cambios que afectarán el uso de la web, y éstos llegarán junto a Manifest v3. Es tan polémico que lo ha tenido que retrasar varias veces. Así que, cuando llegue el momento, esta protección podría verse afectada también.

En cualquier caso, el futuro más inmediato tendrá lugar este octubre, y Brave 1.45 hará que sea más cómodo navegar. Que tomen nota el resto.