Hacía tiempo que quería escribir un artículo como este, pero no encontraba el momento ni un motivo bien definido. Pero voy a hacerlo hoy, ya que Sony acaba de lanzar su Portal y los fanboys de la marca ya están atacando a cualquiera que habla mínimamente mal del nuevo dispositivo. Resumiendo el post antes de empezarlo, voy a recoger varios ejemplos de cómo no hay que ser, ya que sólo conseguimos algo negativo.

En el lado opuesto del ring estarían los haters, personas que no hacen más que criticar a algo. La teoría dice que el hater es aquel que critica prácticamente cualquier cosa y sin una razón seria, pero del que vamos a hablar aquí es del que critica, por ejemplo, a una marca haga lo que haga, justo lo contrario del fanboy. Y lo peor, estos «odiadores» lanzan su veneno también hacia las personas que no piensan igual.

Fanboys: «gracias por tus latigazos»

Está claro que nadie ha dicho nada como eso, pero creo que se entiende. El Portal de Sony que ahora mismo está por todas partes es un accesorio, no una consola. Permite jugar a los títulos de PlayStation 5 en una pantalla un pelín más grande que la de la Steam Deck con un mando también pegado a ella. Sony la anuncia algo así como «¿Tienes la pantalla ocupada? No hay problema: sigue jugando en Portal«, y es verdad, pero sólo si estás cerca de la consola y tu WiFi es muy muy bueno. El problema es que si te alejas un poco hay lag, y no se puede jugar si hay cierto retraso.

¿Cual es el probelma aquí? Que no tenga un repetidor de Wifi6 en cada planta o que una consola del 2017 se conecte mejor con PS5.. Además elogio el Portal diciendo que es la mejor opción para jugar PS5 Remoto… Quizás no lo sea al fin del todo Esto es la realidad del usuario pic.twitter.com/wNmyDIrj7O — TheWizWiki (@TheWizWiki) November 17, 2023

Lo que está pasando en las redes es que hay gente, incluso especializada en el tema, que se queja de esto, y los fanboys atacan a los que critican el aparato. Les dicen cosas como que su conexión es mala, que se ponga repetidores… cualquier excusa para defender a Sony, como si fuera un hincha de un equipo de fútbol o Sony les diera de comer.

Los fanboys de Apple lo justifican todo

Lo que me hizo pensar en este artículo por primera vez fue otro de un medio anglosajón sobre el Touch ID y no Face ID en los Mac. El autor decía que en el iPhone sí tenía sentido el Face ID porque al coger el teléfono la pantalla se enciende y el Face ID actúa. El el Mac eso no pasa, y si hay que tocar un botón, ¿por qué no el del Touch ID? Bueno, yo respondería que por seguridad, y que por qué aceptar menos.

El Face ID, dice la teoría, recoge muchísimos más puntos de información biométrica que el Touch ID, por lo que es mucho más seguro. ¿Hay que sacrificar seguridad porque… esa patata tan poco cocinada? Yo tengo un iMac de 2009, y cuando no era obligatorio poner clave antes de que hubiera llavero de contraseñas compartido, no tenía clave. Al sentarme delante de ese ordenador, tocaba el ratón o el Magic Trackpad y, ¡hala, magia!, se encendía la pantalla. Justamente porque tenemos que tocar algo del Mac para que se encienda, ese algo debería ser cualquier otra tecla que no fuera el Touch ID y tener más seguridad.

La verdad, además de que los fanboys se lo tragan todo, es otra: los Mac van siempre por detrás del iPhone, el aparato que más beneficios le aporta a la compañía de la manzana. Y se puede criticar a Apple, y más desde un medio con muchos seguidores, para que intenten mejorar. Algo así como ha pasado alguna vez con algo publicado en OMG! Ubuntu!, que Canonical ha llegado a añadir extensiones por defecto tras un artículo en el famoso medio sobre Ubuntu y Linux en general.

El Apple fanboy oveja negra

Interesante es también el hecho de que Apple «lo ha inventado todo». Las pantallas táctiles, los reproductores portátiles, los lectores de huellas, las tablets… No. Sencillamente resumir con la verdad: Apple no inventa; Apple coge una buena idea que no llegó a funcionar, la mejora y la convierte en un éxito. Pero no inventa, como no inventó la interfaz gráfica.

Luego hay otros a los que se les nota que son fans de Apple y lo quieren todo, pero por lo menos critican un poco la marca. Quizá la diferencia esté en que unos estén dentro del equipo selecto de Apple, que circulan rumores sobre el trato en incluso envío de aparatos, y otros no, pero si éstos llegaran a criticar… Recientemente he leído un par de artículos, de medios bajo el mismo paraguas, que en ambos decían que los 8GB de RAM que ofrecen ahora Apple en algunos MacBook no son suficientes. Ese es el camino… pero también podrías no comprar un Mac por el potosí de precio que describes si no estás de acuerdo con lo que ofrece. Es una opción.

Aunque no seré yo quien critique al que se compra lo que quiere con su dinero si tiene el suficiente. Yo compré un iMac cuando me iba mucho mejor económicamente y nunca me he arrepentido. ¿Lo volveré a hacer? No está descartado al 100%.

Haters: «¡Mal, todo mal! ¡Y tu cabeza también!»

Los haters son aquellos que critican, pero pasándose un poco con las marcas y las personas que usan algo suyo. En la comunidad Linux también los hay, que no nos salva nadie. Y como hay tantas opciones, hay hate (no diré odio en español) para todos. Hace tiempo publiqué una encuesta para saber qué escritorio preferían nuestros lectores. Salió que preferíais KDE, seguido de GNOME y, algo más de lejos, Cinnamon. Luego publiqué un artículo con los datos de la encuesta. Pues nada, recibí críticas diciendo que estaba mal, luego cuando me ven publicar sobre KDE tiran de sarcasmo… ¿Por publicar una encuesta y sus resultados, por poca participación que tuviera?

Entre nosotros también está el hater de Ubuntu, porque es el sistema Linux más usado y todo está mal, el hater del Rolling Release, el hater de Manjaro, que incluso hay una web contando los días desde su último error… Y mucho más generalizado, el hate hacia Windows. Ahí sí estoy yo por el sencillo motivo de que lo sufrí en mi primer ordenador propio. XP iba bien tras la instalación de 0, pero se iba fastidiando con el tiempo. Me iba mal, y Ubuntu 6.06 lo cambió todo para mí.

También se critica a Windows macOS porque ambos son software privativo y porque no son de las compañías más éticas del mundo. Y a los usuarios de cualquier aparato de Apple se les critica también por faltos de inteligencia al gastar tanto dinero.

Quedémonos en un punto medio

La mayoría de los usuarios de Linux estamos en un punto medio, que es lo mejor. Podemos criticar a Microsoft y su Windows, pero muchos tenemos inicio dual o algo con Windows por lo que pueda pasar. Criticamos a Canonical con sus últimas decisiones, pero probablemente acabemos con algo basado en su sistema operativo. Y si hay algo que nos toca de lleno, como podemos cambiarlo todo todito todo (si el sistema no es inmutable)…

Lo que no podemos hacer es defender que Apple te ponga 8GB de RAM porque se gestiona mejor, aunque sea cierto, porque se ha demostrado que a veces se queda corto. Tampoco podemos defender que no incluyan un sistema más seguro en un aparato tan caro porque… «es que hay que tocar el teclado igual» (me tapo la cara de vergüenza). Tampoco podemos defender el Portal de Sony si ni siquiera vamos a poder hacer algo que, aunque suene mal, se va a hacer mucho con él, que es ir al baño.

Hay que hacer críticas constructivas, como las que he visto de los 8GB de RAM en los Mac. Y si la crítica es la no-compra, el mensaje también les llega y pueden tratar de mejorar. Aunque el hater pueda molestar, el fanboy es lo peor para avanzar. Sé que entre nuestros lectores no hay tantos de esos, pero lo diré igualmente: no seamos fanboys. Seguidores sí, usuarios también, pero no fanboys. Ni haters. Respeto ante todo.