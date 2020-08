El nacimiento de GNU. Stallman y el camino al Software Libre

En nuestro artículo anterior habíamos contado como los mejores programadores del laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT lo habían abandonado para irse a la más lucrativa actividad privada y, como nuestro amigo Richard Stallman se quedó redeado de gente tan poco interesada en el funcionamiento de las cosas que decidió abandonar el desarrollo propio y optar por un software comercial.



El problema se presentó cuando quisieron tener a la nueva máquina conectada tanto en la red ARPANET como en la red del MIT. El laboratorio no pudo conseguir a nadie que supiera hacer los cambios necesarios en el software. El programa era muy difícil de entender y dado que no se podía compartir, tampoco había gente interesada en hacerlo. Tampoco el proveedor estaba interesao en hacer los cambios.

Para Stallman, además de estar mal escrito y ser difícil de entender, el nuevo sistema traía configurada por defecto una política de seguridad tan ineficaz que no solo no impedía que la gente cometiera errores catastróficos por accidente. También, impedía que alguien que supiera como hacerlo ayudara a otra persona hasta que llegara alguien con el poder para autorizarlo.

Stallman utilizó sus conocimientos de programación para sabotear la política de seguridad hasta que esta fue reforzada hasta tal punto que dificultó cualquier intento de hacerlo. Finalmente dejó de utilizar ese equipo porque lo obligaba a tener una contraseña secreta.

El nacimiento de GNU

Por el año 82 a Stallman le quedó en claro que la única forma de recuperar el espíritu original del laboratorio del MIT era crear un sistema operativo libre desde cero. Posteriormente decidió que debía ser similar a Unix para facilitar el cambio y hacer que la gente se sintiera más deseosa de colaborar. Para ponerle nombre decidió recurrir a una antigua tradición de los hackers del MIT, acrónimo recursivo.

GNU son las siglas en inglés de Gnu’s Not Unix (GNU no es Unix)

Para no volver a inventar la rueda Richard empezó a buscar herramientas libres que le sirvieran para el proyecto y encontró algo llamado «Kit de compilación de la Universidad Libre» Cuando le preguntó al desarrollador si podía utilizarlo, este le respondió que si con la condición de que el compiladors siguiera siendo propietario y el sistema operativo creado con él alentara a la gente a comprarlo.

Stallman decidió desarrollar su propio compilador para lo que se inspiró en un compilador libre de un lenguaje llamado Pastel (Una versión extendida de Pascal) En forma paralela empezó a trabajar en uno de sus proyectos emblemáticos: un editor de textos llamado GNU Emacs.

Originalmente GNU Emacs estaba basado en otro editor supuestamente de libre distribución. A medida que trabajaba con ese editor, Stallman se dio cuenta de que no tenía las características que necesitaba y lo fue modificando. Para cuando la compañía se retractó y prohibió que se siguiera distribuyendo, solo quedaba del código original una pequeña parte que solo le llevó una semana y media reemplazar.

Estas y otras herramientas desarrolladas por Stallman y sus colaboradores jugarían un rol fundamental para el desarrollo de Linux, los derivados de BSD y se portarían a Windows, Mac y la PlayStation de Sony.

En 1985 se crea la Free Software Foundation, la entidad no lucrativa encargada de garantizar que todas las herramientas del proyecto GNU estén disponibles en forma libre para quienes quieran utilizarlas. Además de eso realiza actividades de difusión.

En el año 1989 Richard Stallman redacta la primera versión de la Licencia Pública General de GNU (GPL) por sus siglas en inglés que garantiza a los usuarios finales (personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el software.

