El camino hacia GNU. Por qué Stallman creó un proyecto nuevo

Estamos llegando al final de nuestro repaso por los acontecimientos que hicieron posible Linux y nos queda por terminar la historia del nacimiento del Proyecto GNU. Recordemos que fue el proyecto GNU el que le daría las herramientas a Linus Torvalds para crear el núcleo Linux.

Es imposible separar la «invención» del software libre de la personalidad de Richard Stallman. Pongo lo de invención entre comillas porque, como dijimos en artículos anteriores, el software en sus orígenes se compartía libremente. Fue cuando las empresas comenzaron a ver sus posibilidades comerciales que aparecieron las licencias privativas.

Stallman cuenta que cuando llegó al laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) se encontró con una cultura de puertas abiertas. En sus experiencias anteriores había trabajado en lugares donde había gente que decidía quién y cuando podía usar los equipos, y muchas veces estos se asignaban por status y no por necesidad.

En el laboratorio de IA del MIT se consideraba que el hardware era de todos. Si alguien, por más alto en la jerarquía que estuviera, guardaba un equipo que otro necesitaba bajo llave le tiraran la puerta abajo.

Según explica Stallman

…este espíritu de derribar las puertas no era algo aislado, era parte de toda una forma de vida. Los hackers del laboratorio de IA estaban muy motivados para escribir programas buenos e interesantes. Y era porque estaban tan ansiosos por hacer más trabajo, que no soportaban tener los equipos bloqueados, o muchas otras cosas que la gente podía hacer para obstruir el trabajo útil.

Por el mismo motivo los sistemas del laboratorio no tenían un mecanismo de protección de archivos, Quienes lo desarrollaron no querían que alguien pudiera centralizar el poder de decidir quién podía tener acceso a qué.

Lo bueno de esto según Stallman es que siempre que algo fallaba en los sistemas, cualquiera que supiera cuál era el problema lo podía arreglar.

Según sus propias palabras era una anarquía que funcionaba:

…tampoco dejamos que ningún profesor o jefe decidiera qué trabajo se iba a hacer, porque nuestro trabajo era mejorar el sistema. Hablamos con los usuarios, por supuesto; si no lo haces, no puedes decir lo que se necesita. Pero después de hacer eso, éramos los más capaces de ver qué tipo de mejoras eran factibles, y siempre estábamos hablando entre nosotros sobre cómo nos gustaría ver el sistema cambiado, y qué tipo de ideas claras habíamos visto en otros sistemas y que podríamos utilizar.

Sin embargo, con el correr del tiempo, esa cultura abierta se fue perdiendo. En las propias palabras del fundador de la Free Software Foundation:

Esencialmente todos los programadores competentes excepto yo, en el laboratorio de IA fueron contratados, y esto causó más que un cambio momentáneo, causó una transformación permanente porque rompió la continuidad de la cultura de los hackers. Los nuevos hackers siempre se sentían atraídos por los viejos hackers; estaban los ordenadores más divertidos y la gente que hacía las cosas más interesantes, y también un espíritu del que era muy divertido formar parte. Una vez que estas cosas se perdieron, ya no había nada que recomiendara el lugar a nadie nuevo, así que la gente nueva dejó de llegar. No había nadie en quien pudieran inspirarse, nadie de quien pudieran aprender esas tradiciones. Además, nadie de quien aprender a hacer una buena programación. Con sólo un puñado de profesores y estudiantes graduados, que realmente no saben cómo hacer que un programa funcione, no puedes aprender a hacer que los buenos programas funcionen. Así que el laboratorio de IA del MIT que me encantaba ya no estaba y después de un par de años de luchar contra la gente que lo hizo para tratar de castigarlos por ello, decidí que debía dedicarme a tratar de crear una nueva comunidad con ese espíritu.