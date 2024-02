El centro de aplicaciones de Ubuntu se ha cambiado de ropa. Ese fue el nombre que decidieron usar ya en Ubuntu 23.10, aunque su nombre original en inglés es Apps Center. Quedarse con «Snap Store» no parece bueno para el marketing, y qué mejor momento para cambiar de nombre que cuando se ha usado una tienda totalmente diferente que además ha usado otro kit de desarrollo de software (Flutter). Lo que pasa es que de momento no se sabe si es un error o un cambio.

La primera vez que lo he visto ha sido en mi instalación de Ubuntu Daily, ahora en su versión 24.04. El nuevo icono es el que se muestra a la derecha con fondo negro, y el de la Snap Store/Apps Center/Centro de aplicaciones era como lo de la izquierda hasta hace unas horas. Que el que tiene la letra A en blanco se vea más borroso es cuestión de cómo he obtenido las imágenes; usad la imaginación para intentar verlo más claro.

Centro de aplicaciones con rediseño en el icono

La única información que he encontrado sobre este cambio es un usuario que pregunta por el mismo en el Discourse de Ubuntu. En el hilo, esta persona se pregunta qué ha podido pasar, que en su caso estaba tocando algo de los temas y de repente lo había visto así. La única respuesta que ha recibido es que pruebe a eliminar varios archivos con el comando rm -rf ~/.local/share/mime ~/.local/share/.icons ~/.cache y reinicie, pero yo he probado en una Live Session de Ubuntu 23.10 aprovechando lo que ofrece DistroSea y he podido comprobar que cambia el icono al actualizar el paquete snap ( sudo snap refresh para actualizarlos todos) de Centro de Aplicaciones.

Por lo tanto, y a falta de que lo confirmen sus desarrolladores, la aplicación tendrá nuevo icono en Ubuntu 24.04, aunque se ha adelantado y ya está disponible en 23.10. Si es un error, tendría sentido que se les hubiera colado la actualización de la Daily en la actual estable, pero me inclino a pensar que es un cambio de diseño. A mí me gusta más. ¿Y a vosotros?