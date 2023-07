Entre los usuarios de Linux hay dos palabras que suelen sonar bastante: distro hopping. Si no se mencionan directamente, sí se suele comentar que hemos probado una distribución, luego nos pasamos a otra, luego a otra… Probamos distribuciones (distro) esperando (hopping) encontrar la mejor para nosotros. Creo que en la mayoría de casos buscamos algo que funcione en nuestro equipo, pero también podemos buscar algo con un diseño por defecto que nos guste. Si estamos en el segundo grupo, DistroSea nos va a facilitar mucho las cosas.

No estaría siendo justo si no dijera que yo he descubierto este servicio leyendo por la blogosfera. DistroSea es algo que le resultará familiar al que ya haya probado DistroTest, ahora ya no disponible, pero, si la memoria no me falla, tiene un diseño más cuidado. Y no se que hiciera falta mucho. DistroSea muestra las opciones en un muro compuesto por los logotipos de lo que hay disponible, mientras que DistroTest mostraba una lista y todo como si no hubiera recibido una revisión desde… nunca. También es cierto que DistroTest tenía disponibles muchos más sistemas operativos y variantes.

DistroSea permite probar 39 distribuciones

Ahora mismo, la lista de distros disponibles asciende a 39. En ella encontramos las distribuciones más populares, como los 9 sabores oficiales de Ubuntu que había hasta que Cinnamon y Edubuntu llegaron. También encontramos Arch Linux, elementary OS (captura de cabecera), Fedora o Debian.

Y sobre el funcionamiento, poco podemos decir que no sea ir hacia adelante: hay una caja de búsqueda, pero como ahora mismo hay «pocas» opciones, véanse las comillas, podemos desplazarnos hacia arriba/abajo y encontrar el logotipo de lo que queremos probar. Hacemos clic en uno e iniciará la prueba a pantalla completa. Es como la de un vídeo, y si queremos salir hay que pulsar Esc, pero hay que saber que es probable que los bordes fallen. No sé si ha sido mi navegador, no sé si es habitual, pero yo no podía salir de elementary OS desde el botón de apagado porque el puntero pasaba a ser el del sistema anfitrión y no me permitía hacer clic.

En cualquier caso, si pasa esto, y como no permite ir atrás desde el botón de navegación, siempre podemos ir a la URL, borrar todo lo que hay detrás del dominio y pulsar intro.

Ojo: no es un sistema real

No me parece lo más probable, pero si alguien está pensando que estas demostraciones sirven para usar un sistema operativo completo, que se olvide. Son más para verlos que otra cosa, y nos puede servir para hacer capturas de pantalla de un sistema operativo, algo para lo que yo llego a descargarme ISOs completas, y poco más. El rendimiento no es comparable al que ofrece una instalación real, y tampoco nos servirá para saber si una distribución se comporta bien en nuestro hardware sencillamente porque está en nuestro navegador.

Con todo esto claro, la página web es esta.