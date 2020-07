Recuerdo hace años que cuando quería hacer algunas marcaciones en mis imágenes lo hacía por medio de Shutter. Lo curioso es que no estamos hablando de un software que esté diseñado para marcar, sino que es un programa cuya razón de ser son las capturas de pantalla, pero su editor era tan bueno que yo lo instalaba para eso. Por desgracia, Canonical lo eliminó de sus repositorios oficiales para incluir Flameshot, otra buena herramienta, pero sin el potente editor.

El problema por el que Canonical decidió eliminar Shutter de sus repositorios parecía ser una dependencia obsoleta, por lo que su desarrollador siguió adelante con el proyecto, pero de manera más tímida. Podíamos instalarlo desde un repositorio que también le dio de lado, hasta que Linux Uprising decidió tenderle la mano y podemos instalarlo desde el suyo propio. Como esto último podría cambiar en cualquier momento, la buena noticia es que Alan Pope ha subido su Shutter a Snapcraft, lo que significa que ahora podemos instalarlo desde su paquete Snap.

Shutter, gran herramienta para capturas de pantalla con el mejor editor

Una de las funciones más importantes que tienen los paquetes de nueva generación es que lo incluyen todo en el mismo paquete, lo que incluye las dependencias. Por lo tanto, permiten que aplicaciones que se han quedado obsoletas puedan seguir funcionando, como es el caso de Shutter. Lo malo es que, en ocasiones, no funcionan como nos gustaría. De hecho, esta app en concreto tiene algunos fallos o carencias, como que los plugins no son compatibles o que no aparece el icono en la bandeja del sistema.

En cualquier caso, si sois como yo y usabais Shutter por su editor o posibilidades de marcación, ahora podéis hacerlo abriendo un terminal y escribiendo lo siguiente:

sudo snap install shutter

Y si ya os habéis olvidado de esta app que tuvo tiempos mejores, siempre podéis seguir haciendo las tareas de marcación con GIMP (así lo hago yo ahora) o usar otras herramientas como Ksnip que están en los repositorios de algunas distribuciones Linux. Ahora que Shutter ha vuelto, la decisión es vuestra.