Ksnip: probablemente la mejor alternativa a Shutter en Linux

Como en prácticamente todo el software para Linux, para realizar capturas de pantalla en los sistemas del pingüino tenemos muchas opciones. Personalmente suelo quedarme con la aplicación por defecto para hacer las capturas de pantalla, usando ahora mismo Spectacle de Kubuntu, pero esto es así sólo para realizar dichas capturas. Hay algo en algunos programas que me parece más importante y con esto me estoy refiriendo a la edición de las imágenes capturadas. Hasta ahora he usado Shutter, pero creo que esto va a cambiar y empezaré a usar

No sé muy bien por qué (se rumorea que por las dependencias), pero Canonical decidió eliminar Shutter de sus repositorios oficiales. Para instalarlo, ahora tenemos que buscar su paquete de instalación o, lo que es mejor, instalar su repositorio. La opción que hay disponible ahora mismo en los repositorios oficiales es Flameshot, muy buena para realizar las capturas pero muy floja en cuanto a la edición de imágenes. Con edición me estoy refiriendo a lo que se conoce como “marcación” o realizar anotaciones. Ese es, para mí, el punto fuerte de Shutter y algo en lo que Ksnip parece estar por encima.

Ksnip, un Shutter moderno

En cuanto a las funciones del editor de Ksnip tenemos prácticamente las mismas que en Shutter:

Selección : usaremos esta opción para seleccionar y mover los elementos.

: usaremos esta opción para seleccionar y mover los elementos. Mano alzada para dibujar sin ningún tipo de límites.

para dibujar sin ningún tipo de límites. Numeración : esto es algo que a mí me gusta mucho. Al presionar sobre el “1” del editor y hacer clic nos añadirá un 1, pero la segunda vez nos añadirá un 2, la tercera un 3 y así sucesivamente hasta que cambiemos a otra herramienta. Lo que no me termina de gustar es que los números son siempre igual. Me gustaría poder hacerlos más grandes. Sí se puede hacer más grande el círculo.

: esto es algo que a mí me gusta mucho. Al presionar sobre el “1” del editor y hacer clic nos añadirá un 1, pero la segunda vez nos añadirá un 2, la tercera un 3 y así sucesivamente hasta que cambiemos a otra herramienta. Lo que no me termina de gustar es que los números son siempre igual. Me gustaría poder hacerlos más grandes. Sí se puede hacer más grande el círculo. Rotulador : nos permite hacer una marcación como si usáramos un rotulador. Tenemos opciones de rectángulo, elipse o mano alzada.

: nos permite hacer una marcación como si usáramos un rotulador. Tenemos opciones de rectángulo, elipse o mano alzada. Texto : ¿lo adivináis? Para añadir texto.

: ¿lo adivináis? Para añadir texto. Flecha : podemos añadir una flecha normal, con doble punta o línea recta.

: podemos añadir una flecha normal, con doble punta o línea recta. Emborronar : bueno, me gusta más el clásico pixelizado, pero con esta herramienta también podemos tapar información.

: bueno, me gusta más el clásico pixelizado, pero con esta herramienta también podemos tapar información. Rectángulo o Elipse .

. Para casi todas las opciones podremos elegir grosor, color, etc. Para los números, podemos elegir con qué número empieza.

Posibilidad de redimensionar imágenes.

imágenes. Como opción, también podemos subir las imágenes a Imgur, lo que viene especialmente bien si lo que queremos es subir capturas a redes sociales o a foros.

Mismas opciones y alguna extra

Otra cosa que me gusta de Ksnip es que, por defecto, añade una pequeña sombra muy visual tanto al texto, como a los números y rectángulos/circulos. Shutter deja todo esto muy “plano” y da la sensación de haberse quedado un poco obsoleto.

En cuanto a las opciones de captura de pantalla, Ksnip no es muy diferente a muchas otras aplicaciones. Si elegimos la opción de selección rectangular, veremos un punto de mira ampliado para que la selección sea más precisa. Podremos realizar capturas de selección rectangular, pantalla completa de todos los monitores, pantalla actual o ventana activa. Lo que sí es diferente, por lo menos en cuanto a Shutter, es que nada más realizar la captura de pantalla entrará al editor, lo que nos evita tener que hacerlo nosotros manualmente.

Lo malo es que, por lo menos por lo que yo he buscado, no hay ningún repositorio disponible que nos permita tener Ksnip siempre actualizado. Para instalarlo tendremos que ir a su página web, descargar la versión para nuestro sistema operativo (también está para Windows y macOS) y realizar la instalación manual. Creo que es un mal menor si lo que queremos es una herramienta moderna para realizar marcaciones a nuestras capturas de pantalla.

Personalmente y después de mucho tiempo usando Shutter, creo que me cambio a Ksnip. Teniendo en cuenta que ambas se consiguen desde fuera de los repositorios oficiales, prefiero quedarme con una opción que tiene una imagen más moderna que la opción que estaba usando hasta hoy. ¿Qué opinas tú? ¿Prefieres Shutter o Ksnip? Yo… eliminando Shutter y su repositorio…