Siendo sincero, he estado un rato pensando si publicar este artículo o no. Pero, ¿por qué va a ser algo malo? Siempre se ha dicho: en internet podemos encontrar lo mejor y lo peor, desde información que nos salve la vida hasta contenido ilegal del peor que nos podamos imaginar, pero no podemos negar que se puede censurar mucho, y entre ello las opiniones e información de mucha gente. Por ese motivo nació Dissenter, y aquí os vamos a hablar un poco de él.

¿Qué es Dissenter? Para entenderlo, tenemos que echar una mirada atrás en el tiempo, y siguiendo con la sinceridad, tengo que decir que yo lo he hecho fijándome en este artículo que yo voy a intentar resumir un poco. Dissenter empezó como una extensión para navegadores, como Firefox y Chrome. La traducción es «disidente», y disidir, según la RAE, es «Separarse de la común doctrina, creencia o conducta». En un principio, la extensión servía para comentar cualquier contenido, ofreciera la opción o no, y eso podía ser un problema si los usuarios eran un poco, digamos, brutos.

Tras la eliminación de la extensión nación el navegador Dissenter

Gab es una red social muy parecida a Twitter. En vez de Tweets, compartimos Toots, el primero es el sonido que hace un pájaro (pío) en el segundo sería el que hace un elefante. Su filosofía es que no exista la censura, y todos podemos imaginar lo bueno y lo malo que tiene esto, pero así es y esa es su razón de ser. Hace unos años, tanto Google, como Apple y otras grandes tecnológicas los dejaron «colgados», por lo que tuvieron que dar un paso al frente y conseguir sus propios servidores.

Con la lección bien aprendida, y con la extensión eliminada de las tiendas, los dueños de Gab decidieron lanzar su propio navegador, y ésto también fue un problema. Resulta que está basado en Brave, en sus políticas de privacidad e intentando dejar de lado a las grandes tecnológicas, pero al CEO de Brave no le hizo ninguna gracia que se creara un navegador a partir del suyo, diciendo que «Dissenter es sólo una extensión». Pero Brendan Eich no puede hacer nada al respecto, ya que su navegador usa código abierto y también es de código abierto.

Las grandes tecnológicas quieren control total. ¿Es la única opción?

Sorprende un poco un dato: todos los problemas de Gab vienen por un atentado. En resumidas cuentas, Gab colaboró con el FBI, pero no les hizo gracia que el terrorista usara su plataforma para organizarse. Una impresión personal e intransferible: ¿no es mejor que exista una red social sin censura que colabore con el FBI que otras censuradas que no se conocen y, por lo tanto, no se pueden controlar? Porque lo que se publica en Gab es público, por lo que, creo, el problema no es el terrorismo, sino el control y la censura. Es mi opinión. Para el que esté pensando «¿y los privados?», pues decir que no atacan a Signal, por ejemplo, como están atacando a Gab, por algo será.

Por ese motivo, sus dueños decidieron ya no sólo usar sus propios servidores, sino también crear su navegador web y otros servicios como Gab TV, una especie de YouTube en el que, en teoría, tampoco hay censura, insisto, con lo bueno y lo malo que esto puede tener.

Y qué ofrece el navegador en sí

Como hemos mencionado, Dissenter es una especie de Brave, con bloqueador de publicidad, control de cookies, controles de fingerprinting y, bueno, es que para casi todo es un Brave. También tiene instalada por defecto la extensión, por lo que yo resumiría diciendo que Dissenter Browser es un navegador basado en Chromium, concretamente, y mucho, en Brave, con la extensión para comentar cualquier cosa que de otra manera no se puede usar y que ha sido creado para asegurarse de que nadie le pone palos en la rueda.

¿Es esto suficiente para usar un navegador? Yo ahí ya no entro, pero al final me he decidido a escribir este artículo porque hasta Mozilla ha publicado un comunicado básicamente asegurando que hay que tomar medidas más drásticas, por lo que no podemos estar 100% seguros de que de un momento a otro intenten dar algún paso que no nos guste.

Cómo instalar Dissenter

Dissenter está disponible para Linux, macOS y Windows desde su página web de descargas. Los usuarios de Linux lo tenemos disponible en paquetes RPM y DEB, y también podemos conseguir su código desde GitHub. Si usas un sistema operativo basado en Arch Linux, está en AUR.