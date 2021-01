La decadencia de Mozilla. Un proceso ya imparable

La decadencia de Mozilla es un proceso ya imparable. El año pasado escribí sobre como la corrección política reemplazaba como objetivo a la excelencia técnica, y, los acontecimientos de la semana pasada destruyeron todas mis esperanzas de que las cosas cambiaran.



Voy a hacer la aclaración de siempre. Este no es un post a favor o en contra de determinado político. Es un post a favor de los principios con los que nació la web.

Mitchell Baker es la presidenta de la Fundación Mozilla y la máxima ejecutiva de su brazo comercial la Corporación Mozilla. En el blog oficial de la Fundación, escribió:

Hasta acá vamos bien. Salvo un detalle. Las plataformas no deberían poder banear a nadie permanentemente hasta que un juez lo autorice.

Pero por muy censurables que sean las acciones de Donald Trump, el uso desenfrenado de Internet para fomentar la violencia y el odio, y reforzar la supremacía blanca se trata de algo más que de una personalidad. Donald Trump no es ciertamente el primer político que explota la arquitectura de Internet de esta manera, y no será el último. Necesitamos soluciones que no empiecen después de que se haya hecho un daño incalculable.