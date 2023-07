Deepin llega a los Apple Silicon gracias a Asahi Linux

Aunque de cumplirse aún pasarán muchos años, hay desarrolladores y todo tipo de personas que dicen que el futuro pasa por ARM. Entre quienes apoyan esta teoría tenemos a Apple, compañía que hace tres años presentó sus procesadores Apple Silicon y hoy en día ya no vende nada con arquitectura x86_64. Para que los fabricantes de PCs se pongan de acuerdo y sigan su camino aún queda, pero en el presente Linux ya se puede ejecutar incluso con esos procesadores. Y Deepin es el último en sumarse a la lista de distros capaces de hacerlo.

Así lo han anunciado en dos artículos en su blog oficial. En el primero nos hablan del Mac Mini M1, que es un ordenador lanzado por Apple en 2020, con M1, etc, etc, y que no todo es tan sencillo por el sistema de arranque que usa. Asahi Linux es un proyecto que tiene el objetivo de llevar Linux a la plataforma Apple Silicon, y ya ha sido posible ejecutar en el Mac Mini M1 Alpine Linux, Debian, Fedora, Gento y Ubuntu, entre otros.

Deepin Linux trabaja para adaptar su sistema al M1

Wuhan Deepin Technology Co.,Ltd. explica el proceso de adaptación, empezando por los 4 pasos que hay que seguir para la instalación de Linux en el M1:

Antes que nada hay que ejecutar el script de instalación en macOS. Este script añadirá la configuración de instalación y el paquete de instalación de rootfs, particiona el resto del espacio del disco y le hará el flash al bootloader, entre otras cosas. Luego hay que apagar el equipo y volver a encenderlo, y luego entrar en elemento con el flash del paso 1. En este momento, se ejecuta el trabajo de configurar la distribución Linux instalada como el inicio por defecto. Después de reiniciar, el sistema entrará en el bootloader con el flash, que es m1n1, y cargará el bootloader del siguiente sistema UEFI de acuerdo con los ajustes, lo que suele ser UBoot. UBoot decidirá si iniciar el sistema operativo directamente o iniciar el GRUB según dicte el archivo de configuración. Desde aquí, todo es parecido a un sistema UEFI normal. Por último, dependiendo del método de instalación de las diferentes distribuciones, el primer inicio podría entrar en el asistente de configuración.

Deepin está ahora considerando usar el instalador oficial de Asahi Linux y el software ARM64 de Deepin, para luego combinar los proyectos m1-debian y m1-deepin. En las pruebas que han hecho, Deepin ha podido iniciar, pero para hacerlo han tenido que pasar primero por Debian, no sin antes haber visto algunos kernel panic. Llegado a un punto, se pueden eliminar los paquetes de Debian y dejar sólo los de Deepin, y también los relacionados a Asahi que son necesarios en el proyecto m1-debian.

Algo más de trabajo lleva instalar el entorno gráfico (DDE), pero lo consiguieron, tal y como demuestran capturas como la siguiente:

Aún queda camino por recorrer

Que lo haya conseguido el equipo de desarrolladores de Deepin no significa que esté al alcance de todos. El proceso de instalación no es ni mucho menos como cuando iniciamos una Live Sesion y ejecutamos Calamares, y requiere mucha configuración para que todo se acerque a estar en su sitio, porque tampoco lo está ni en manos de expertos. Lo estará en el futuro, pero aún en ese momento habrá que tener cosas en cuenta.

Cuando hace años ya era posible instalar Linux en un Mac, lo que antes se conocía como Mac OS X no era capaz de recuperar el espacio de la partición si se quería eliminar Linux, para lo que había que, si no recuerdo mal, iniciar una Live Sesion, iniciar el gestor de particiones, dejar el espacio vacío y ya, desde Mac OS X, ampliar el tamaño del disco para que lo ocupara todo. Antes de ejecutar el script necesario para instalar Linux en un Mac con M1 hay que saber qué pasará en el caso de querer dar marcha atrás, y es algo de lo que no puedo informar por no haber realizado ninguna prueba.

Sea como fuere, Deepin ya se puede ejecutar en el Mac Mini M1, y sólo es cuestión de tiempo que todo sea tan sencillo como antes.