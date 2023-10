En menos de una semana hemos tenido un lanzamiento y medio. En el segundo caso, por lo menos hemos tenido parte de él, ya que se ha lanzado la ISO de Debian 12.2. Más grande fue el lanzamiento que ha tenido lugar hace menos de 24 horas, y no porque el sistema operativo sea más importante, es que llegó una versión completamente nueva de las que nos entrega Ubuntu cada seis meses.

Ahora que las tenemos las dos aquí, vamos a poner frente a frente a Bookworm con Ubuntu 23.10, que recibe de nombre en clave Mantic Minotaur. ¿Qué sistema operativo es mejor para tu ordenador? Hay decisiones que se pueden tomar en base a nuestras preferencias, pero otras tenemos que pensarlas un poco más. Debian y Ubuntu son parecidos, de hecho el segundo se basa en el primero, pero no son iguales.

Escritorios disponibles

Esta es una de esas decisiones que se toman más con el corazón que con la cabeza. Hay imágenes de instalación en lo que quedaría así:

Debian Ubuntu Cinnamon Cinnamon GNOME GNOME KDE/Plasma KDE/Plasma LXDE – LXQt LXQt MATE MATE Xfce Xfce – Budgie – Unity – UKUI

Teniendo en cuenta los escritorios disponibles en ISOs oficiales, no se puede tomar ninguna decisión. Si nuestro equipo no es potente y necesitamos algo ligero, en ambos casos podemos decantarnos por Xfce o LXQt, y si tenemos algo más potente, GNOME.

Paquetes en Debian 12.2 y paquetes en Ubuntu 23.10

El software que hay disponible en una distribución u otra depende de sus filosofías. Debian, en su versión Stable, sólo usa paquetes que están probados y re-probados, y es difícil encontrar algo que contenga bugs. Por otra parte, Ubuntu incluye software que no suele tener más de seis meses de antigüedad.

Creo que tampoco podemos basarnos en los paquetes disponibles para saber si es mejor Debian 12.2 o Ubuntu 23.10 para nuestro equipo. La clave está ahí: no tenemos que decidir qué nos gusta más, sino qué le va mejor al equipo del que disponemos.

El kernel, algo que sí hay que tener en cuenta

En las filosofías de actualizaciones está todo el software, entre lo que se incluye el kernel. Es probable que muchos ordenadores no noten la diferencia, pero sí hay que mirar el calendario para saber si nos va a interesar más Ubuntu 23.10 o Debian 12.2.

La punto-dos de Debian no es más que la versión lanzada en julio con dos actualizaciones de mantenimiento en las que se han añadido parches de seguridad y corrección de errores. El kernel es el mismo, y seguirá siéndolo hasta 2025. Linux 6.1, lo que usa Debian, se lanzó a finales de 2022, y 6.5 llegó hace aproximadamente mes y medio. La diferencia no es muy grande, pero hay algo con las siglas HWE que dicen mucho.

Es habitual que las versiones LTS de Ubuntu lancen actualizaciones de punto con HardWare Enablement, que no es más que otra manera de decir que se actualiza el kernel para soportar al hardware que ha salido en los últimos meses. Por lo tanto, si nuestro equipo sale ahora o ha salido hace poco, Ubuntu 23.10 será mejor opción porque su kernel puede incluir soporte para el hardware que monta.

Debian 12 soporta más arquitecturas que Ubuntu 23.10

Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la arquitectura que usa nuestro equipo, que no os pase como a «un amigo» que no lo tuvo en cuenta y luego descubrió que su flamante nueva Raspbery Pi 4 no podía instalar los mismos paquetes que su portátil. Pero esto no lo digo por los paquetes disponibles, sino porque si no se soporta nuestra arquitectura ni siquiera podremos instalar el sistema operativo.

Debian es famoso por soportar más equipos y arquitecturas que Ubuntu, quien dice que «Ubuntu es oficialmente compatible con tres arquitecturas de procesadores muy comunes – x86 (aka i386), AMD64 (aka x86_64) y PowerPC«. Debian, por su parte, dice que no impone ninguna restricción que no imponga el kernel en sí, y oficialmente soporta lo mismo que Ubuntu más armel, armhf, arm64, mips64el, mipsel, ppc64el ys390x.

Cierto es que hay imágenes oficiales de Ubuntu para Raspberry Pi y otros aparatos, pero el soporte no está tan garantizado como el de Debian. O por lo menos es así si hacemos caso de lo que nos indican ellos mismos en su documentación.

¿Qué decisión debo tomar?

Por resumir un poco, vamos a exponer los diferentes escenarios y a dar algunas respuestas dependiendo del equipo del que disponemos:

Equipo de bajos recursos : se puede elegir uno u otro, pero hay que asegurarse de elegir un escritorio ligero.

: se puede elegir uno u otro, pero hay que asegurarse de elegir un escritorio ligero. Equipo potente ni antiguo ni moderno : literalmente lo que más te guste.

: literalmente lo que más te guste. Equipo reciente : Linux 6.5 soporta hardware más nuevo que 6.1, por lo que probablemente sea mejor usar Ubuntu 23.10.

: Linux 6.5 soporta hardware más nuevo que 6.1, por lo que sea mejor usar Ubuntu 23.10. Equipo antiguo : Las diferencias en el kernel no deben notarse en un equipo viejo. Yo aquí sólo puedo aconsejar que se pruebe lo que más guste y, si no presenta problemas, quedarnos en esa opción. Otra cosa ya sería salirnos de esta comparativa, y sería usar versiones más antiguas de los sistemas operativos con kernels que incluso podrían estar por debajo del 5.

: Las diferencias en el kernel no deben notarse en un equipo viejo. Yo aquí sólo puedo aconsejar que se pruebe lo que más guste y, si no presenta problemas, quedarnos en esa opción. Otra cosa ya sería salirnos de esta comparativa, y sería usar versiones más antiguas de los sistemas operativos con kernels que incluso podrían estar por debajo del 5. Arquitectura poco frecuente: probablemente Debian 12.2 sea lo que debes elegir.

En cualquier caso, creo que no está mal recomendar lo mismo que lo del punto del equipo antiguo: probar lo que más nos llame la atención y, si funciona, quedarnos ahí.