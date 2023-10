Project Debian lanza una versión estable de su sistema operativo cada dos años. La última es Bookworm, y llegó en junio con Linux 6.1 y GNOME 43 en su edición principal. Durante los cinco años que está soportada cada versión, lo que hacen es, por una parte, actualizar los paquetes para instalaciones existentes, y, por otra, lanzar nuevas imágenes ISO que contienen todo eso y están destinadas a nuevas instalaciones. La última llegó ayer sábado, y es Debian 12.2.

También han puesto a disponibilidad de cualquier interesado Debian 11.8, lo que es la versión de 2021 con ya ocho actualizaciones de mantenimiento. En la nueva imagen de Debian 12 se han introducido todas las actualizaciones que ha habido en Debian desde el 12.1 que nos entregaron a finales de junio, y entre ellas hay 177 parches para corregir errores y 52 de seguridad. Esto se suma a nuevas versiones de algunos paquetes, no todos, ya que Debian tiene una filosofía conservadora y no suele usar las versiones más recientes de ningún software. Priorizan estabilidad.

Debian 12.2 no es una «nueva versión»

Tal y como explica el proyecto, algo que hacen siempre y nosotros repetimos, hay que tener en cuenta que esto es un lanzamiento de punto y no es una nueva versión de Debian 12, sino que son actualizaciones para algunos paquetes. Por lo tanto no es necesario cargarse nada y reinstalar de cero pensando en que así se solucionarán problemas que puedan surgir al subir de una versión a otra: «Tenga en cuenta que esta publicación puntual no constituye una nueva versión de Debian 12, sino que sólo actualiza algunos de los paquetes incluidos. No hay necesidad de tirar los viejos medios de «Bookworm». Tras la instalación, los paquetes pueden actualizarse a las versiones actuales usando una réplica actualizada de Debian«.

Las nuevas imágenes se pueden descargar desde uno de los servidores que hay en este enlace o en este otro si se busca una imagen Live.